Premier Donald Tusk zaapelował w czwartek do prezydenta Andrzeja Dudy o jak najszybsze podpisanie ustawy o ograniczeniu prawa do azylu. Zapowiedział też, że niedługo pojedzie na granicę, by sprawdzić ostatnie inwestycje infrastrukturalne.

W czwartek szef rządu udaje się do Brukseli na posiedzenie Rady Europejskiej.

"Chciałbym dzisiaj bardzo gorąco zaapelować do pana prezydenta, aby złożył jak najszybciej, najlepiej dzisiaj podpis pod ustawą, która umożliwi nam zawieszenie czasowe prawa do składania wniosków o azyl" - powiedział Tusk.

Premier podkreślił, że jest to kluczowe narzędzie w ochronie polskiej granicy. Dodał, że "jest już gotowe rozporządzenie i gdy tylko pod ustawą pojawi się podpis prezydenta, to na najbliższym posiedzeniu rządu we wtorek rozporządzenie zostanie wprowadzone i wejdzie w życie".

Dodał, że presja na granicy z Białorusią organizowana przez Alaksandra Łukaszenkę "znowu wzrasta". Podkreślił, że nasze służby są w "pełni zmobilizowane". Tusk zapowiedział, że niedługo uda się na granicę, by sprawdzić ostatnie inwestycje infrastrukturalne.

Nowelizacja ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony

Nowelizacja ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP zakłada możliwość wprowadzenia czasowego, terytorialnego ograniczenia prawa do azylu. Ograniczenie prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej będzie mogło zostać wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Powinno uwzględniać "potrzebę zapobieżenia destabilizacji sytuacji wewnętrznej" w kraju oraz mieć na celu "możliwie jak najmniejsze ograniczenie praw cudzoziemców zamierzających ubiegać się o udzielenie ochrony międzynarodowej". Zgodnie z nowelą, ograniczenie będzie miało charakter czasowy, a jednorazowo okres obowiązywania ograniczenia nie będzie mógł przekroczyć 60 dni. Okres ten będzie mógł być przedłużony na czas oznaczony.