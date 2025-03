Według centralnej ścieżki marcowej projekcji inflacja w 2025 r. wyniesie 4,9 proc. – podał NBP w opublikowanym w piątek Raporcie o inflacji. Przy czym w II kw. br. inflacja osiągnie aż 5,2 proc., a potem będzie powoli spadać. Wzrost PKB według centralnej ścieżki projekcji ma wynieść w tym roku 3,7 proc.

W piątek Narodowy Bank Polski opublikował Raport o inflacji, zawierający najnowszą, marcową projekcję inflacji i PKB. Projekcja jest rodzajem prognozy, który zakłada brak zmian stóp procentowych. Zgodnie z centralną ścieżką projekcji, inflacja w 2025 r. wyniesie 4,9 proc., w 2026 – 3,4 proc., a w 2027 – 2,5 proc. Z kolei centralna ścieżka wzrostu PKB w marcowej projekcji zakłada, że wzrost gospodarczy w 2025 r. wyniesie 3,7 proc., w 2026 r. – 2,9 proc. i 2,3 proc. w 2027 r.

Inflacja konsumencka (CPI) osiągnie najwyższy poziom 5,4% r/r w I kw. 2025 r., w okolicach pasma celu inflacyjnego znajdzie się w III kw. 2026 r. i wyniesie 3,1% r/r, by w IV kw. 2026 r. sięgnąć 2,5%, według centralnej ścieżki marcowej projekcji Narodowego Banku Polskiego (NBP). W ujęciu średniorocznym inflacja wyniesie: 4,9% w 2025 r., 3,4% w 2026 r. i 2,5% w 2027 r.

Przy założeniu stałych stóp procentowych NBP, inflacja CPI w III kw. 2026 r. powróci do przedziału odchyleń od celu inflacyjnego NBP (2,5% +/- 1 pkt proc.) i utrzyma się w nim do końca horyzontu projekcji.

NBP: w drugim kwartale jeszcze gorzej

W II kw. br. CPI sięgnie 5,2%, następnie 4,1% i 4,8% w III i IV kw. br. Przy założeniu braku zmian taryf na energię elektryczną, nastąpi wzrost przeciętnego rachunku za energię elektryczną dla gospodarstw domowych, choć jego przyszły poziom obarczony jest znaczną niepewnością, podał bank centralny.

"Inflacja CPI po osiągnieciu swojego najwyższego poziomu w I połowie 2025 r. (5,4% w I kw. i 5,2% w II kw.) obniży się w III kw. Pod koniec br. dynamika cen konsumenta ponownie wzrośnie i utrzyma się na podwyższonym poziomie do II kw. 2026 r. Inflację CPI w 2025 r. i I połowie 2026 r. zwiększają skutki działań regulacyjnych w zakresie cen energii. Podwyższają one dynamikę cen energii, która osiągnie maksimum w IV kw. br. Zgodnie z ustawą uchwaloną 27 listopada 2024 r.43, ceny maksymalne dla gospodarstw domowych za energię elektryczną – niższe od zatwierdzonych przez URE taryf – będą obowiązywać do końca września 2025 r. Jednocześnie od 1 lipca br. nastąpi przywrócenie opłaty mocowej. Od IV kw. 2025 r. obowiązywały będą zatem mechanizmy kształtowania cen energii elektrycznej sprzed wprowadzenia antyinflacyjnych działań osłonowych. Przy założeniu braku zmian taryf na energię elektryczną, nastąpi zatem wzrost przeciętnego rachunku za energię elektryczną dla gospodarstw domowych, choć jego przyszły poziom obarczony jest znaczną niepewnością" - czytamy w "Raporcie o inflacji".

Inflacja w przyszłości ma być mniejsza, choć nie jest to pewne

Prognozowany na najbliższe lata kształt aktywności gospodarczej w kraju i za granicą wskazuje jednak, że wpływ czynników podnoszących inflację CPI w dalszym horyzoncie projekcji wygaśnie. Proces dezinflacji będzie wspierany przez obniżoną presję popytową, spadek dynamiki kosztów pracy oraz niską inflację w otoczeniu polskiej gospodarki, podkreślono.

"Przyszła sytuacja gospodarcza oraz ścieżka inflacji CPI w Polsce jest w istotnym stopniu uzależniona od kształtowania się aktywności ekonomicznej w strefie euro w warunkach wysokiej niepewności związanej z możliwymi zmianami w polityce handlowej największych gospodarek" - czytamy dalej.

Czynnikiem niepewności dla projekcji jest także stopień wykorzystania funduszy unijnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy, podano także.

"W najbliższych kwartałach inflacja bazowa będzie się utrzymywać na podwyższonym poziomie. W kierunku spadku inflacji bazowej, w szczególności dynamiki cen usług rynkowych, będzie oddziaływać słabnąca dynamika kosztów pracy, która jednak z pewnym opóźnieniem przekłada się na poziom inflacji. Jednocześnie w 2025 r. utrzyma się wysoka dynamika cen administrowanych" - czytamy w raporcie.

Inflacja bazowa (CPI po wyłączeniu cen żywności i energii) wyniesie - według centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej - 4% r/r w br., 3,6% w 2026 r. i 2,8% w 2027 r., podał Narodowy Bank Polski (NBP).

W 2025 r. inflacja bazowa w kolejnych kwartałach odpowiednio: 4%, 4,1%, 4% i 3,9%, zaś w 2026 r.: 3,9%, 3,7%, 3,4% i 3,3%, następnie w 2027 r. odpowiednio w kwartałach wyniesie: 3,2%, 3%, 2,7%, 2,5%.

"Bilans czynników niepewności dla dynamiki PKB oraz inflacji CPI w horyzoncie projekcji jest zbliżony do symetrycznego" - podsumowano

Projekcja marcowa z modelu NECMOD obejmuje okres od I kw. 2025 r. do IV kw. 2027 r. - punktem startowym projekcji jest IV kw. 2024 r. Projekcja została przygotowana przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP, w tym stopie referencyjnej równej 5,75%, z uwzględnieniem danych dostępnych do 27 lutego 2025 r. (cut-off date).