W czwartek Sejm przyjął nowelizację podnoszącą limity wydatków Polskiego Funduszu Rozwoju. Zmiany te mają pozwolić PFR na spłatę obligacji wyemitowanych w ramach tarczy finansowej, przeznaczonej m.in. dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Za ustawą głosowało 421 posłów, 15 było przeciw, a jeden się wstrzymał. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Uchwalone przez Sejm przepisy to nowelizacji ustawy o systemie instytucji rozwoju. W ocenie projektodawcy, czyli Ministerstwa Rozwoju i Technologii (MRiT), konieczne jest dostosowanie limitu wydatków na 2025 rok, przewidzianych w ustawie, do kwot zobowiązań Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Jest to następstwem wyemitowania przez PFR obligacji finansujących cztery rządowe programy, w tym "Tarczę finansową Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm".

Programu ten zakłada, że spłata zaciągniętych na jego realizację środków ma następować w latach 2022-2030, a roczny koszt to ok. 15 mld zł. Jednocześnie, gdyby PFR nie posiadał środków na spłatę obligacji, to program przewiduje, że ma on prawo wystąpić o nie do Skarbu Państwa. Fundusz w tym roku ma wykupić serie obligacji – jedną o wartości nominalnej 18,5 mld zł, drugą za 15,175 mld zł plus odsetki.

PFR informował resort rozwoju, że nie posiada środków na zakup tych obligacji na łączną wysokość 33,675 mld zł oraz wypłatę odsetek od obligacji w 2025 roku w wysokości 987,332 mln zł. Daje to łączną kwotę 34 mld 662 mln 332 tys. zł - tylko w roku 2025.

Środki te, jak wskazał MRiT, są zapisane w tegorocznym budżecie państwa, jednakże nie można ich przekazać bez zmiany w ustawie, gdyż obecnie limit wydatków na 2025 r. wynosi 0 zł. Po nowelizacji nowe limity mają wynosić dla roku 2025 – 34 mld 662 mln 332 tys. zł, dla roku 2026 – 388,313 mln zł, dla roku 2027 – 19 mld 75 mln 154 tys. zł, dla roku 2028 – 2 mld 91 mln 750 tys. zł, wreszcie dla roku 2029 – 65 mln zł.

Zmieniony ma zostać także maksymalny limit wydatków budżetu, będący skutkiem finansowym ustawy w latach 2022-2030. Nowy limit będzie wynosić 67 mld 482 mln 332 tys. zł (obecnie jest to 11,7 mld zł). Projekt zakłada, że ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu jej ogłoszenia. Tak krótki okres vacatio legis wynika z faktu, że termin wykupu pierwszej transzy obligacji w 2025 r. przypada na dzień 31 marca. Druga transza ma zostać wykupiona 22 września 2025 r. (PAP)

