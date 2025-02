Deficyt budżetu państwa w 2024 r. wyniósł 210,9 mld zł. To 87,8 proc. kwoty zaplanowanej na cały ub.r. Zgodnie ze znowelizowaną ustawa budżetową, deficyt został zaplanowany na 240,3 mld zł – wynika z opublikowanego w poniedziałek przez MF sprawozdania szacunkowego z wykonania budżetu.

MF w szacunkowym sprawozdaniu z wykonania budżetu po grudniu 2024 r. podało także, że dochody budżetu po grudniu wyniosły ponad 623,4 mld zł, co stanowiło 99,6 proc. kwoty zaplanowanej na cały rok (dochody miały wynieść 626 mld zł). Dochody podatkowe wyniosły 555,9 mld zł (o prawie 3,7 mld zł mniej od kwoty zaplanowanej w budżecie). Podatki pośrednie – VAT i akcyza – dały budżetowi nieco ponad 383,2 mld zł (o ok. 5,5 mld zł mniej od planu na cały rok), podatek od zysków osób prawnych – 60,2 mld zł (o ok.1,7 mld zł więcej niż zaplanowano w budżecie, co stanowi 102,9 proc. planu. Z podatku od osób fizycznych budżet zyskał 97,6 mld zł (mniej o niespełna 250 mln zł), co stanowi 99,9 proc. planu).

Podatek od instytucji finansowych przyniósł budżetowi do końca grudnia ponad 6,4 mld zł (to o 3,1 proc. więcej niż zaplanowano). Dochody niepodatkowe dały budżetowi prawie 64,95 mld zł (o 2,5 mld zł więcej niż zapisano w budżecie).

Wydatki budżetu w 2024 r. wyniosły ponad 834,3 mld zł, a więc o ok. 32 mld zł mniej niż zaplanowano (wykonanie wydatków budżetu wyniosło 96,3 proc. planu).

Deficyt budżetu państwa w 2024 r. wyniósł 210,9 mld zł. To 87,8 proc. kwoty zaplanowanej na cały ub.r. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą budżetową, deficyt został zaplanowany na 240,3 mld zł. (PAP)