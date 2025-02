Andżelika Możdżanowska, Aneta Wiśniewska-Sołtykiewicz oraz Krzysztof Wacławek zostali powołani na nowych doradców prezydenta Andrzeja Dudy - poinformowano w piątek na stronie prezydenta.

Wśród nowo powołanych doradców jest Andżelika Możdżanowska, była działaczka PSL, która w 2017 r. wstąpiła do PiS. Możdżanowska była posłanką na Sejm VIII kadencji, a wcześniej senatorem. W 2019 r. uzyskała mandat do Parlamentu Europejskiego IX kadencji. Była też wiceministrem rozwoju w pierwszym rządzie Mateusza Morawieckiego, wiceministrem inwestycji i rozwoju, a także pełnomocnikiem rządu do spraw małych i średnich przedsiębiorstw.

Doradcą prezydenta Dudy został również Krzysztof Wacławek, szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w latach 2020–2023.

Prezydent powołał na swoją doradczynię także tłumaczkę Anetę Wiśniewską-Sołtykiewicz.

W piątkowej uroczystości wzięli udział także szefowa KPRP Małgorzata Paprocka oraz zastępca szefa KPRP Piotr Ćwik.

Nowi Doradcy Prezydenta obejmą swoje funkcje z dniem 17 lutego.(PAP)