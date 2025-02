Kandydat Konfederacji w wyborach prezydenckim Sławomir Mentzen złożył w trybie wyborczym pozew przeciwko posłowi Polski 2050 Sławomirowi Ćwikowi, który oskarżył Mentzena o sprzeniewierzenie środków i unikanie płacenia podatków. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił ten pozew.

Pozew przeciwko posłowi Ćwikowi

Kandydat Konfederacji w wyborach prezydenckim Sławomir Mentzen złożył w trybie wyborczym pozew przeciwko posłowi Polski 2050 Sławomirowi Ćwikowi, który oskarżył Mentzena o sprzeniewierzenie środków i unikanie płacenia podatków.

Działania Mentzena były odpowiedzią na oskarżenia posła Ćwika, które wygłosił w środę z mównicy sejmowej. "Poseł Sławomir Mentzen ostatnio chwalił się, że dużo i szybko zebrał. Może opowie nam, jak zebrał od Polaków 12 milionów złotych przez fundację rodzinną, żeby nie płacić podatków. Wykorzystując popularność i zaufanie Polaków sprzedawał akcje o wartości nominalnej 10 groszy za 36 zł każda" - mówił Ćwik w Sejmie.

Poseł Polski 2050 odpowiedział Mentzenowi, że "czeka na pozew".

Pozew cywilny czy w trybie wyborczym?

Mentzen na portalu X opublikował też skan pozwu przeciwko Ćwikowi. "Do zobaczenia w sądzie! Wniosłem o zobowiązanie pana do zapłaty 50 tysięcy złotych na zbiórkę dla powodzian, więc będzie pan pierwszą osobą w tej koalicji, która jakkolwiek im pomoże!" — napisał kandydat Konfederacji.

Poseł Ćwik szybko odpowiedział Mentzenowi również na portalu X. Napisał, że Mentzen "stchórzył" oraz zarzucił mu, że opublikowany dokument ma formę pozwu cywilnego, nie zaś tzw. pozwu "wyborczego", czyli wniosku o wydanie orzeczenia w trybie wyborczym, przewidziany przez art. 111 kodeksu wyborczego. Według tego przepisu, Sąd Okręgowy ma obowiązek rozpatrzyć wniosek w terminie 24 godzin w trybie nieprocesowym.

Krótko po tym Mentzen opublikował na X wniosek o wydanie orzeczenia w trybie wyborczym. Miał on formę elektronicznego dokumentu, a nie skanu. "Co za niecierpliwy człowiek" - napisał odnosząc się do Ćwika. (PAP)

Mentzen informuje o oddaleniu jego pozwu

Na serwisie X Sławomir Mentzen poinformował o swojej porażce, ale zapewnił, że złoży zażalenie na decyzję sądu.

"Sąd właśnie uznał w trybie wyborczym, że Ćwik może kłamać na mój temat, bo przytacza swoje oceny, a nie fakty. Jest to oczywiście skandal, ale najciekawsze jest co innego. - Sąd w ogóle nie odniósł się do zarzutu, że Ćwik podaje nieprawdziwe informacje, o obiecywaniu przeze mnie zysków i uznał, że Ćwik nie mówił o faktach, a o swoich ocenach. Co oznacza, że w ocenie sądu, każdy może w kampanii kłamać, a potem tłumaczyć się, że to tylko jego opinia wynikająca z głupoty i nieznajomości prawa oraz zasad funkcjonujących na giełdzie. Składam oczywiście w tej sprawie zażalenie.