Prokuratura chce postawić posłowi Marcinowi Romanowskiemu kolejne zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. W związku z tym Prokurator Generalny skierował we wtorek do Sejmu wniosek o uchyleniu mu immunitetu.

"Chcę poinformować, że dzisiaj prokurator generalny Adam Bodnar skierował do marszałka Sejmu RP wniosek o uchylenie immunitetu posłowi Marcinowi R. To jest kolejny wniosek, który został sformułowany i opracowany w postępowaniu zespołu śledczego nr 2" - powiedziała na konferencji prasowej rzeczniczka Prokuratora Generalnego Anna Adamiak.

Wyjaśniła, że uprzednia zgoda Sejmu z 12 lipca ub. roku miała "zasięg zakresowy", tzn. odnosiła się do 11 przestępstw opisanych w ówczesnym wniosku. "I w tej sytuacji, kiedy zachodzi konieczność (...) uzupełnienia zarzutów panu Marcinowi R. wymagana jest kolejna zgoda parlamentu na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej za te kolejne czyny" - wyjaśniła.

Dodała, że chodzi o osiem czynów, dwa z nich to są związane z przekroczeniem uprawnień i niedopełnieniem obowiązków przez Marcin R. jako pełnomocnika ds. Funduszu Sprawiedliwości, a także podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Były wiceminister sprawiedliwości, obecnie poseł PiS, Marcin Romanowski jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości o to m.in. że miał wskazywać "podległym pracownikom podmioty, które powinny wygrać konkursy na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości". Miał też zlecać poprawę błędnych ofert przed ich zgłoszeniem oraz dopuszczać do udzielenia dotacji podmiotom, które nie spełniały wymogów formalnych i materialnych. Zarzuty dotyczą również przywłaszczenia pieniędzy w łącznej kwocie ponad 107 mln złotych oraz usiłowania przywłaszczenia pieniędzy w kwocie ponad 58 mln złotych.

9 grudnia ub.r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa zadecydował o trzymiesięcznym areszcie dla Romanowskiego. Poseł nie stawił się na posiedzeniu sądu, a prokurator kierujący śledztwem wydał za nim list gończy. 19 grudnia Romanowski otrzymał azyl polityczny na Węgrzech. Wcześniej tego dnia Sąd Okręgowy w Warszawie poinformował o wydaniu Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec tego polityka. Wystąpiono też do Interpolu o wydanie za posłem czerwonej noty. (PAP)

kos/mok/