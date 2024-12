Oprócz prezentacji programu mieszkaniowego PSL zapowiada też złożenie po nowym roku projektów ustaw dotyczących przedsiębiorców.

Minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk (PSL) pytany przez PAP o plany ludowców po nowym roku powiedział: "Musimy zgodnie znaleźć takie rozwiązania, które połączą nas w działaniach i wyjdą na przeciw młodym Polakom w wieku 25-35 lat, którzy dzisiaj nie mają perspektyw na własne mieszkanie. Musimy odłożyć nasze spory, animozje i w centrum uwagi, jeśli chodzi o tworzenie programów mieszkaniowych, usytuować młode Polki i młodych Polaków".

Wśród celów na przyszły rok polityk ludowców wymienił też dobre przeprowadzenie kampanii sprawozdawczo-wyborczej w PSL, która zacznie się tuż po nowym roku. "Będziemy wybierać nowe władze organizacji gminnych, powiatowych wojewódzkich. I myślę, że zmieścimy się również do końca przyszłego roku, jeśli chodzi o kongres" - podkreślił Paszyk.

Nie program mieszkaniowy a odbudowa po powodzi?

Zdaniem innego polityka PSL, posła Michała Pyrzyka, cele Stronnictwa na przyszły rok w większości już zostały wyznaczone, jeśli chodzi m.in o obronność. Dopytywany o program mieszkaniowy, Pyrzyk powiedział, że kredyt 0 procent został odłożony i nie będzie podejmowany. "Myślę, że minister Paszyk wkrótce przedstawi nowy program i że będzie to taki pakiet deregulacyjny dla przedsiębiorców" - dodał.

"Obok tego będziemy też wnosić, jako klub PSL, poselskie projekty ustaw dotyczące przedsiębiorców" - przekazał Pyrzyk. Dodał, że na razie nie może zdradzić szczegółów, ale "będzie to kontynuacja inwestycji infrastrukturalnych". "Tutaj wyzwaniem są te tereny, które zostały nawiedzone powodzią. I one też są dla nas priorytetem, by w możliwie najbardziej efektywny sposób pomóc w odbudowie tych domów i infrastruktury" - podkreślił poseł PSL. (PAP)