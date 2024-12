Przez dwa dni grudnia Szkoła Główna Handlowa w Warszawie była centrum wymiany doświadczeń dla specjalistów zajmujących się obsługą projektów na uczelniach. Stało się tak za sprawą seminarium „Zarządzanie projektami: perspektywa lokalna, krajowa i europejska”.

To już druga edycja wydarzenia skierowanego do osób zajmujących się zarządzaniem i obsługą projektów na uczelniach (RMA – research managers and administrators). Pierwsze odbyło się w czerwcu na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

Otwarcia dokonały dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH, prorektorka ds. nauki SGH, oraz dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, prof. SGH, prezes Forum Administracji Akademickiej. W swoich wystąpieniach zwróciły uwagę, że pierwsze seminarium wywołało duże zainteresowanie, dlatego pojawiła się potrzeba kontynuacji. Obie mówczynie podkreśliły też wyjątkowość spotkania, które miało charakter trójstronny. Obok pracowników biur projektowych wzięli w nim bowiem udział przedstawiciele instytucji finansujących oraz władz uczelni.

– Spotkanie ma na celu zwiększenie aktywności polskich uczelni w aplikowaniu w programach będących zewnętrznym źródłem finansowania, ale też pokazanie, jak należy przygotowywać wnioski, by udział w nich kończył się sukcesem – mówiła Agnieszka Chłoń-Domińczak. Jak dodała, polskie uczelnie na tle uniwersytetów z innych krajów wciąż w niewielkim stopniu zabiegają o zewnętrzne środki.

W wydarzeniu uczestniczyły 164 osoby z 59 szkół wyższych, organizacji i instytucji. Warto dodać, że odbyło się ono w nowo oddanym obiekcie SGH, Centrum Przestrzeni Innowacyjnej.

Umiędzynaradawianie nauki i uczelni

Pierwszy dzień spotkania upłynął przede wszystkim na rozmowach o umiędzynaradawianiu nauki w kontekście projektów. W dyskusji prowadzonej przez Magdalenę Bem-Andrzejewską, dyrektor działu operacyjnego, działu Krajowego Punktu Kontaktowego NCBR, rozmawiano o budowie kultury organizacyjnej, by sprzyja ona umiędzynarodowieniu instytucji akademickich. Uczestnicy, wśród których przeważali przedstawiciele instytucji finansujących, opowiadali o tym, jak budują swoją ofertę programów wsparcia i współpracy zagranicznej w dziedzinie edukacji, oraz o tym, jak zmienia się podejście do nich ze strony uczelni. Katarzyna Aleksy, dyrektor Biura Programów Szkolnictwa Wyższego w Fundacji Rozwoju Systemów Edukacji, zwróciła uwagę, że uczelnie dopasowują się do nowych inicjatyw. – Zakładają biura, które specjalizują się w pozyskiwaniu środków z nowych źródeł – opisywała.

Monika Wieczerzak, kierownik biura programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (IDUB) na Politechnice Gdańskiej, podzieliła się praktycznymi doświadczeniami. – Stawiamy przede wszystkim na umiędzynarodowienie uczelni – podkreśliła. Zadania, na które stawia uczelnia, koncentrują się na: pozyskiwaniu i wspieraniu wysoko wykwalifikowanej kadry międzynarodowej, budowie międzynarodowych zespołów badawczych czy działaniach na rzecz zwiększenia skali publikacji w prestiżowych czasopismach i wydawnictwach.

– Bez współpracy trudno jednak o sukces. Dlatego powstało biuro, które m.in. wspiera naukowców z zagranicy – wskazywała.

Pierwszego dnia można było również wysłuchać wystąpień osób zajmujących się otwartą nauką na uczelniach (to idea maksymalnego, wolnego upowszechniania treści naukowych), odbyły się też warsztaty z udziałem ekspertów z europejskich uczelni i instytucji naukowych, w tym z Norwegian University of Science and Technology czy University of Banja Luka, podczas których omawiano m.in. pozycję biur RMA w strukturze uczelni.

Szeroki wachlarz korzyści

W drugim dniu seminarium odbyły się panele dyskusyjne, których motywem przewodnim było zarządzanie portfelami projektów. W dyskusji „Projekty jako element strategii uczelni”, prowadzonej przez Lidię Tomaszewską, kierownik Działu Obsługi Projektów SGH, reprezentującą również Forum Administracji Akademickiej, przedstawiciele uczelni publicznych i niepublicznych mówili, jak biura zajmujące się obsługą projektów są usytuowane w organizacji. Pojawił się też wątek znaczenia projektów dla realizacji strategii uczelni.

– Nie uczestniczymy w nich dla samego zdobycia wsparcia – powiedziała dr Ewa Ger, dyrektor generalny Uniwersytetu SWPS.

– Stawiamy na projekty dofinansowane, które będą impulsem do priorytetowej realizacji celów strategicznych – opisywała Beata Mierzejewska, zastępca kanclerza SGH.

Profesor dr hab. inż. Wojciech Sumelka, prorektor ds. nauki Politechniki Poznańskiej, podkreślił, że strategie uczelni to skomplikowane dokumenty.

– W ramach naszej wyróżniamy dwa obszary. Pierwszym są centralne działania, jak np. budowa centrum innowacji. Drugi obszar dotyczy projektów badawczych, w których obowiązuje większa swoboda – wskazał.

Po panelu dyskusyjnym odbyła się sesja z udziałem ekspertów z SGH, którzy podzielili się wiedzą i rozwiązaniami z zakresu zarządzania portfelem projektów na uczelni. Najpierw jednak dr hab. Bartosz Grucza, prof. SGH, kierownik Katedry Badań nad Infrastrukturą i Mobilnością SGH, odniósł się do wcześniejszych wypowiedzi. Jak zauważył, przy realizacji projektów zawsze rodzą się konflikty. Czego innego bowiem oczekują sponsor, wykonawca i użytkownik, a odmienne perspektywy rodzą wyzwania.

Przedstawiciel SGH zastrzegł, że w związku z tym stworzenie jednego modelu z zakresu zarządzania portfelem projektów dla wszystkich jest niemożliwe. Szczególnie że liczy się też poziom dojrzałości projektowej organizacji.

Seminarium zorganizowali: SGH – Dział Obsługi Projektów oraz Forum Administracji Akademickiej – Sekcja Projektowa. Partnerami byli FRSE i KPK NCBR. Wydarzenie dofinansowano ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Regionalna inicjatywa doskonałości”.

