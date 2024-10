W poniedziałek przed sejmową komisją śledczą ds. Pegasusa stawił się europoseł KO Krzysztof Brejza, który miał być inwigilowany z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus w 2019 roku.

O co Komisja zapyta Brejzę?

Szefowa komisji śledczej Magdalena Sroka (PSL-TD) zapowiedziała, że komisja będzie pytać Brejzę, jak wykorzystywano system Pegasus "do uderzenia w szefa kampanii wyborczej największej, wówczas opozycyjnej partii". Podkreśliła, że pytań będzie dużo więcej, ponieważ w przypadku Brejzy "mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której materiały wyciekały do mediów rządowych, które manipulacją doprowadziły do nagonki na jednego z czołowych polityków ówczesnej opozycji".

Według ogłoszonych na przełomie 2021/2022 r. informacji przez kanadyjską grupę Citizen Lab, Brejza miał być inwigilowany Pegasusem; do jego telefonu miano się włamać 33 razy w okresie od 26 kwietnia 2019 r. do 23 października 2019 r., gdy był on szefem sztabu KO przed wyborami parlamentarnymi. W kwietniu br. Prokuratura Krajowa potwierdziła, że Brejza był inwigilowany Pegasusem.

Brejza oskarża słuzby

Europoseł KO zarzuca służbom m.in., że manipulowano treściami pozyskanymi z jego telefonu. "Ukradziono mi smsy sprzed wielu, wielu lat, wiadomości z Signala, WhatsAppa, to kiedy okazało się, że nie można z tych 80 tysięcy wiadomości znaleźć rysy na moją nieuczciwość, ludzie służb posunęli się do przekręcenia kontekstu, zmanipulowania" - mówił Brejza w styczniu br.

"Bardzo chciałbym, żeby komisja śledcza ds. Pegasusa zapoznała się ze skalą nikczemności i niemoralności działań ówczesnego aparatu władzy, które wymierzone były w moją rodzinę" - mówił w lutym br. w rozmowie z PAP Brejza. Zdaniem europosła KO, wymagającym wyjaśnienia wątkiem jest to, jak "PiS za pomocą nielegalnych działań służb" wpłynęło na wynik wyborów w 2019 roku.

Pegasus to system, który został stworzony przez izraelską firmę NSO Group do walki z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością. Przy pomocy Pegasusa można nie tylko podsłuchiwać rozmowy z zainfekowanego smartfona, ale też uzyskać dostęp do przechowywanych w nim innych danych, np. e-maili, zdjęć czy nagrań wideo oraz kamer i mikrofonów. (PAP)

del/ rbk/ par/