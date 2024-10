"Rejestrowany związek partnerski oparty będzie na zasadach równości i niedyskryminacji, zapewniając wszystkim osobom, niezależnie od płci, możliwość realizacji ich potrzeb i pragnień życiowych" – napisano w uzasadnieniu projektu ustawy o rejestrowanych związkach partnerskich, która dzisiaj pojawiła się w Rządowym Centrum Legislacji.

W Rządowym Centrum Legislacji pojawiły się projekty: ustawy o rejestrowanych związkach partnerskich i ustawy wprowadzającej ustawę o rejestrowanych związkach partnerskich autorstwa ministry ds. równości Katarzyny Kotuli.

"To już oficjalne! Projekty ustaw o rejestrowanych związkach partnerskich, które były omawiane z organizacjami pozarządowymi zostały skierowane do konsultacji publicznych i międzyresortowych.To dla mnie bardzo ważny dzień, bo w Wasze ręce oddaję efekt wielu miesięcy pracy całego naszego zespołu" – napisała Katarzyna Kotula w serwisie X.

Jak wskazano w OSR, obecnie 22 z 27 państw Unii Europejskiej oraz 9 innych państw europejskich (Norwegia, Islandia, Wielka Brytania, Szwajcaria, Andora, Liechtenstein, San Marino, Monako, Czarnogóra) przewiduje możliwość zawarcia zinstytucjonalizowanego związku przez osoby tej samej płci w formie małżeństwa lub zarejestrowanego związku partnerskiego. Do państw członkowskich UE, które obecnie nie przewidują takiej możliwości, należą tylko Bułgaria, Litwa, Polska, Słowacja i Rumunia.

Rejestrowane związki partnerskie

Projekt ustawy o rejestrowanych związkach partnerskich zawiera uregulowania dotyczące sposobu zawierania i ustania rejestrowanego związku partnerskiego, praw i obowiązków osób w rejestrowanych związkach partnerskich, uczestnictwa w sprawowaniu pieczy nad dzieckiem i stosunków majątkowych.

Jak wskazano, ustawa ma zapewnić możliwość zawarcia rejestrowanego związku partnerskiego przez osoby tej samej płci, co będzie chronić te osoby przed wykluczeniem oraz zapewni możliwość jasnego określenia wzajemnych praw i obowiązków.

"Projekt jest więc odpowiedzią na potrzeby społeczne par tej samej płci, które nie mają dostępu do instytucji małżeństwa, ale także par różnej płci żyjących w związkach nieformalnych, które z różnych przyczyn nie mogą lub nie chcą zawrzeć małżeństwa" – czytamy w uzasadnieniu do tej ustawy.

Zawarcie związku partnerskiego

Rejestrowany związek partnerski będą mogły zawrzeć dwie osoby, które ukończyły 18 rok życia bez względu na płeć. Będzie to miało wpływ na stan cywilny danej osoby, w związku z tym zapewnienie o braku przeszkód do jego zawarcia będzie składało się przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, kierownik urzędu stanu cywilnego oceni zdolność do jego zawarcia i dokona wpisu do rejestru związków partnerskich.

"Osoby zamierzające zarejestrować związek partnerski przedstawią kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumenty niezbędne do zarejestrowania związku partnerskiego określone w odrębnych przepisach, w tym zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zarejestrowanie związku partnerskiego (m.in. pokrewieństwo w linii prostej i rodzeństwo, pozostawanie w stosunku przysposobienia, brak zdolności do czynności prawnych, pozostawanie w związku partnerskim lub w małżeństwie - z wyjątkiem małżeństwa z tą samą osobą tej samej płci zawartego za granicą). Kierownik urzędu stanu cywilnego, który dowiedział się o istnieniu okoliczności wyłączającej zarejestrowanie związku partnerskiego, odmówi zarejestrowania związku partnerskiego, a w razie wątpliwości zwróci się do sądu o rozstrzygnięcie, czy związek partnerski może być zawarty" – czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy.

Związek partnerski a majątek

Osoby, które wezmą ślub, będą mogły nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednej z nich. Projekt ponadto zawiera uregulowania dotyczące wspólnego majątku - z chwilą zarejestrowania związku partnerskiego osoby w związku partnerskim łączy ustrój rozdzielności majątkowej.

Każda z osób w związku partnerskim zachowuje zarówno majątek nabyty przed zawarciem związku partnerskiego, jak i majątek nabyty później. Każda z osób zarządza samodzielnie swoim majątkiem. Osoby w zarejestrowanym związku partnerskim mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego (umowa majątkowa partnerska) ustanowić wspólność majątkową (wspólność partnerską) obejmującą przedmioty majątkowe określone w tej umowie (wspólny majątek partnerski).