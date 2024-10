1 października 2024 roku zostały wprowadzone istotne modyfikacje dotyczące świadczeń zdrowotnych. Obejmują one aktualizację wykazu leków refundowanych, nowy taryfikator opłat za pobyt w sanatoriach oraz zmianę procedury wystawiania zwolnień lekarskich. Oto szczegóły.

1 października weszły w życie nowe regulacje dotyczące między innymi refundacji leków, cen za pobyt w sanatoriach oraz sposobu wystawiania zaświadczeń lekarskich.

Zmiany w wystawianiu L4

Od 1 października br. obowiązuje nowa wersja interfejsu, numer 1.17, która jest jedynym narzędziem do wystawiania zaświadczeń lekarskich dostępnym dla producentów aplikacji gabinetowych. Wprowadzona zmiana ma na celu optymalizację procesu wystawiania zwolnień lekarskich, co przełoży się na większą efektywność pracy lekarzy. Dzięki nowemu systemowi wprowadzanie danych pacjenta będzie szybsze i mniej podatne na błędy, co zminimalizuje ryzyko pomyłek w danych personalnych i adresowych. Z kolei pacjenci skorzystają na przyspieszeniu całego procesu, co oznacza szybszy dostęp do świadczeń i pewność, że wystawione dokumenty dotrą na czas do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Niższe ceny za pobyt w sanatorium

Choć leczenie w sanatorium w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia jest bezpłatne, pacjent zobowiązany jest do pokrycia kosztów pobytu, obejmujących wyżywienie i zakwaterowanie. Warto podkreślić, że wysokość tych opłat jest zmienna i uzależniona od okresu roku. Tradycyjnie, najniższe ceny obowiązują w sezonie jesienno-zimowym, od 1 października do 30 kwietnia. Na podstawie załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 19 marca 2024 roku, od 1 października 2024 roku stawki za świadczenia gwarantowane z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego uległy aktualizacji. Nowe stawki za dobę pobytu, obejmujące wyżywienie i zakwaterowanie, są zróżnicowane w zależności od standardu pokoju:

za pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym – 32,60 zł;

za pokój jednoosobowy w studiu – 26,10 zł;

za pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego – 24,90 zł;

za pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym – 19,50 zł;

za pokój dwuosobowy w studiu – 16,50 zł;

za pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego – 14,20 zł;

za pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym – 12,50 zł;

za pokój wieloosobowy w studiu – 11,90 zł;

za pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego – 10,60 zł.

Zmiany w wykazie leków refundowanych

Od 1 października obowiązuje nowa lista refundowanych leków i wyrobów medycznych. W porównaniu z poprzednią obejmuje ona 100 nowych pozycji, dla wielu produktów zmieniono ceny (zarówno w górę, jak i w dół), a część leków straciła refundację. Wprowadzone zmiany mają na celu dostosowanie refundacji do aktualnych potrzeb pacjentów oraz osiągnięć medycyny.

Obniżki dopłat dla pacjentów

Zgodnie z informacjami zawartymi w artykule na portalu rp.pl, jedną z najbardziej istotnych kwestii są obniżki dopłat pacjenta, które znajdują się w załączniku do obwieszczenia "Załącznik zmiany cen detalicznych i dopłat pacjenta". Zgodnie z treścią obwieszczenia pacjent:

zapłaci o 456,63 zł mniej za Novo-Helisen Depot, wyciąg alergenowy roztoczy kurzu domowego o działaniu odczulającym;

zapłaci o 54,04 zł mniej za Telexer używany w leczeniu zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej u osób powyżej 18. roku życia oraz w profilaktyce nawrotów zakrzepicy żył głębokich, lub zatorowości płucnej;

zapłaci o 44,53 zł mniej za Dabigatranum etexilatum używany w leczeniu zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej u osób powyżej 18. roku życia oraz w profilaktyce nawrotów zakrzepicy żył głębokich, lub zatorowości płucnej;

może liczyć na obniżkę cen w wysokości 14,19 zł na lek Filgrastimum pobudzający szpik kostny do wytwarzania większej ilości białych krwinek biorących udział w zwalczaniu zakażeń;

może liczyć na obniżkę dopłat w wysokości 44,37 zł za Fentanylum, czyli syntetyczny, opioidowy, bardzo silny lek przeciwbólowy;

może liczyć na obniżkę o 19,40 zł za Voriconazolum, czyli syntetyczny lek przeciwgrzybiczny.

Pozostałe redukcje w wysokościach dopłat pacjenta, uwzględnione w wykazie, nie przekraczają kwoty 10 złotych.

Podwyżki dopłat dla pacjentów

Część pacjentów będzie musiała także zapłacić więcej za niektóre leki. Na przykład, ceny leków takich jak Folitropinum delta, Follitropinum alfa, Menotropinum (stosowanych w leczeniu niepłodności), Progesteronum (uzupełniającego niedobory progesteronu) oraz Topiramatum (stosowanego w leczeniu padaczki) wzrosną odpowiednio o 198,04 zł, 132,02 zł, 70,80 zł, 14,60 zł i 10,99 zł. Pozostałe zmiany w dopłatach pacjentów, szczegółowo przedstawione w załączniku, nie przekraczają kwoty 10 złotych.