PFRON pomoże studentom z niepełnosprawnością w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Program Student II skierowany jest do osób z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim. Wnioski o dofinasowanie do nauki na studiach składać można do 10 października br. Sprawdziliśmy kwoty.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym kieruje do osób z niepełnosprawnościami, pobierającymi naukę w w szkole policealnej, kolegium i na uczelni (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym dziennym lub niestacjonarnym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Kwoty dofinansowania kosztów nauki w programie PFRON

Kwoty dofinansowania kosztów nauki w programie Student II (na semestr/półrocze) są różne, w zależności od rodzaju wparcia:

dodatek na pokrycie kosztów kształcenia wynosi do 1.100 zł - dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium do 1.650 zł dla pozostałych wnioskodawców,

dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.400 zł,

dofinansowanie opłat za naukę (czesne) – wsparcie powyżej kwoty 4.400 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Kwoty dodatku dla studentów z niepełnosprawnością

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony o:

770 zł - w przypadkach, które określi realizator programu;

550 zł - w przypadku, gdy student ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;

330 zł – w przypadku, gdy student posiada ważną Kartę Dużej Rodziny;

330 zł – w przypadku, gdy student pobiera naukę jednocześnie na dwóch kierunkach studiów/nauki (przyznanie tej kwoty oznacza dofinansowanie kosztów nauki/udzielenie pomocy także na drugim kierunku);

220 zł – w przypadku, gdy student studiuje w przyspieszonym trybie;

330 zł – w przypadku, gdy student jest osobą poszkodowaną w 2022 lub w 2023 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych;

330 zł – w przypadku, gdy student korzysta z usług tłumacza języka migowego,

880 zł – w przypadku, gdy student posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON (wsparcie jest jednorazowe);

550 zł – w przypadku, gdy w poprzednim semestrze student pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej (także w formie hybrydowej).

Jeśli osoba z niepełnosprawnością studiuje jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków. Dofinansowanie powyżej kwoty 2.200 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu studenta nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Kwoty dodatków uzależnione od poziomu edukacji studentów z niepełnosprawnością

Wysokość udzielonego dodatku jest uzależniona od poziomu edukacji i postępów w nauce. W stosunku do wyliczonej przez studenta maksymalnej kwoty dodatku, możliwe dofinansowanie wynosi:

do 50% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75%;

do 75% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;

do 100% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym.

Jak podkreśla PFRON, studenci studiów II stopnia i doktoranci szkół doktorskich oraz uczestnicy studiów doktoranckich (szkół doktorskich) mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Wysokość udziału własnego studenta z niepełnosprawnością

Do wniesienia udziału własnego student jest zobowiązany tylko gdy jest zatrudniony (co najmniej 10% kosztów czesnego na pierwszym kierunku, na drugim i kolejnych kierunkach – rzeczywisty udział własny wyniesie 60%). Jeśli przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym studenta nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę, nie musi on wnosić wkładu własnego w koszt czesnego.

Studenci posiadający orzeczenie o znaczymy, umiarkowanym i lekkim stopniu niepełnosprawności wniosek mogą złożyć elektronicznie w SOW (https://sow.pfron.org.pl/), w terminie do 10 października 2024 r.

Źródło: PFRON