Nie rozmawiałem z prezydentem 4,5 roku albo nawet dłużej - powiedział w piątek prezes PiS Jarosław Kaczyński, pytany, czy będzie konsultował się w sprawie kandydata PiS na prezydenta z obecnie urzędującym Andrzejem Dudą. Podkreślił, że na ten moment partia nie ma swojego kandydata.

Kaczyński pytany przez dziennikarzy w Sejmie o kandydata PiS na prezydenta, odparł, że na razie partia nie ma kandydata. Dopytywany, czy jest może kandydat "in pectore" (co dosłownie oznacza "w sercu" - PAP), odparł, ze takiego również nie ma. "A poza tym to w głowie, a nie w sercu powinno być. Przykro mówić, ale w tym wypadku tylko głowa się liczy" - powiedział Kaczyński.

Pytany, czy będzie konsultować się w tej sprawie z prezydentem Andrzej Dudą, Kaczyński odparł: "Ja pani powiem tak - ja z panem prezydentem nie rozmawiałem już 4,5 roku albo nawet dłużej".

Dopytywany o te słowa, szef PiS odparł: "W tym największy jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz. W tym wypadku - dwóch".

Kaczyński na początku września poinformował w wPolsce24, że partia ograniczyła wybór swojego kandydata na prezydenta do pięciu osób. Zapowiedział, że przedstawienie kandydata nastąpi "prawdopodobnie gdzieś nieco bardziej zaawansowaną jesienią". (PAP)

sno/ mrr/