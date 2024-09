Piotr Pogonowski, były szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), miał dziś składać zeznania przed komisją śledczą ws. Pegasusa. Po raz kolejny nie stawił się na przesłuchanie. Dostanie trzecią szansę. Kiedy będzie wezwany ponownie?

Pogonowski przed komisją śledczą ws. Pegasusa

Piotr Pogonowski, były szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), miał dziś składać zeznania przed Komisją Śledczą ds. zbadania legalności oprogramowania Pegasus. Przesłuchania miały odbywać się zarówno w trybie jawnym, jak i na posiedzeniu zamkniętym. Pogonowski kolejny raz nie stawił się na wezwanie. Przewodnicząca komisji, Magdalena Sroka (PSL-TD), poinformowała, że dostanie trzecią szansę. Nowy termin przesłuchania byłego szefa ABW wyznaczono na 11 października 2024 r.

Druga odmowa Pogonowskiego i wniosek o ukaranie

Zaplanowane na piątek, 27 września, przesłuchanie Piotra Pogonowskiego było już drugim wezwaniem przed komisję śledczą ws. Pegasusa dla byłego szefa ABW. Jego pierwsze przesłuchanie miało się odbyć 18 września 2024 r. Wówczas również się nie pojawił. Pogonowski przesłał list, w którym swoje niestawiennictwo usprawiedliwiał orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego (TK) o niekonstytucyjności komisji.

– Świadek ponownie nie stawił się na przesłuchanie. Komisja otrzymała korespondencję od świadka, który informuje, że nie stawi się na posiedzenie komisji, powołując się na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Przypomnę, orzeczenie Julii Przyłębskiej nie jest orzeczeniem wiążącym, nie zostało opublikowane, nie jest też dopuszczalne, żeby świadek nie stawiał się na posiedzenia komisji – powiedziała podczas piątkowego posiedzenia komisji przewodnicząca Magdalena Sroka.

Ważne Podczas piątkowego posiedzenia komisja przegłosowała wniosek o zwrócenie się do Sądu Okręgowego w Warszawie o zastosowanie wobec świadka kary porządkowej w związku z nieusprawiedliwioną nieobecnością.

Wyrok TK: "Uchwała niezgodna z konstytucją"

Przypomnijmy, że 10 września 2024 r. TK orzekł, że zakres działania komisji śledczej ws. Pegasusa jest niezgodny z konstytucją.

"Artykuł 2 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2024 r. ws. powołania komisji śledczej (...) jest niezgodny z artykułem 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej" – powiedział po wrześniowej rozprawie sędzia Zbigniew Jędrzejewski.

Kim jest Piotr Pogonowski?

Piotr Pogonowski to były szef ABW, związany ze służbą publiczną od 1999 r. W latach 2003–2005 był głównym specjalistą ds. orzecznictwa w Sądzie Najwyższym. W okresie od 2006 r. do 2007 r. pełnił funkcję dyrektora Biura Obsługi Prawnej i Zastępstwa Procesowego w resorcie finansów, a następnie do 2008 r. był dyrektorem Biura Prawnego w Służbie Wywiadu Wojskowego. W latach 2008-2010 zajmował stanowisko dyrektora gabinetu szefa ABW. W październiku 2015 r. premier Beata Szydło powierzyła mu obowiązki szefa ABW, a w 2016 r. stanął na czele agencji. Funkcję tę pełnił do 2020 r., odpowiadając m.in. za ochronę ekonomicznych interesów państwa. Z informacji medialnych wynika, że po przejęciu sterów ABW w ciągu kilkunastu miesięcy awansował ze stopnia kaprala ABW do stopnia pułkownika ABW. W styczniu 2020 r. złożył rezygnację z tego stanowiska. Miesiąc później otrzymał prezydenckie powołanie na członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego. Funkcję tę pełni od 1 marca 2020 r.