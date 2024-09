1000 zł zasiłku losowego dla dzieci z zerówki i uczniów wszystkich typów szkół uczących się w systemie dziennym? Tak, jest już projekt. Pieniądze dostanie konkretna grupa, mianowicie pieniądze trafią do rodzin, które ucierpiały w wyniku powodzi.

Na stronie internetowej Sejmu ukazał się rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw (druk 672). Zgodnie z art. 5d. ust 1 wspomnianego projektu: W celu zaspokojenia potrzeb edukacyjnych dziecka realizującego obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne lub ucznia uczęszczającego do szkoły wszystkich typów, kształcącego się w tej szkole w formie dziennej, poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi, może zostać przyznany jednorazowy zasiłek losowy na cele edukacyjne w kwocie 1000 zł, zwany dalej „zasiłkiem losowym”.

1000 zł dla ucznia a dochody

Projekt zakłada, że zasiłek losowy na potrzeby edukacyjne ucznia będzie przyznawany niezależnie od dochodów rodziny lub osoby samotnie gospodarującej. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy: Zasiłek nie będzie podlegał zwrotowi, chyba że organ wypłacający zasiłek, w wyniku przeprowadzonej weryfikacji ustali, że został on wypłacony rodzinie czy osobie samotnie gospodarującej, która nie poniosła szkody w wyniku powodzi. W takim przypadku organ wypłacający będzie wydawał decyzję o zwrocie zasiłku losowego.

1000 zł dla dziecka - jak złożyć wniosek

Zasiłek losowy ma być przyznawany na wniosek rodziców dziecka lub ucznia. Prawo do złożenia wniosku będą mieli również opiekunowie prawni, rodzice zastępczy. Zasiłek ten będzie przyznawany również na wniosek osób prowadzących rodzinny dom dziecka, opiekunów faktycznych albo pełnoletniego ucznia albo na wniosek innej osoby za zgodą rodziców ucznia, opiekunów prawnych, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, opiekunów faktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci albo pełnoletniego ucznia.

Wnioski trzeba będzie składać do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, na terenie której wnioskodawca poniósł szkodę w wyniku powodzi, albo gminy sąsiadującej, na terenie której przebywa w wyniku przeprowadzenia ewakuacji albo konieczności opuszczenia zagrożonego miejsca zamieszkania.

Decyzja o przyznaniu zasiłku

Decyzję taką wydawać będzie wójt (burmistrz, prezydent miasta). Wójt (burmistrz, prezydent miasta)powinien wydać decyzję niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia wpłynięcia wniosku do organu.

Zgodnie z art. 5d. ust 5 rządowego projektu:

Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, wnioskodawca dołącza oświadczenie, że w wyniku powodzi doznał szkody majątkowej wraz z określeniem jej wartości, nie ubiegał się o zasiłek losowy na terenie innej gminy oraz że wyraża zgodę na weryfikację danych zawartych we wniosku. Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.