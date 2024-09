W środę, w akcjach przeciwpowodziowych, ewakuacji mieszkańców i udzielaniu im wszelkiej pomocy zaangażowanych jest ponad 14 tysięcy żołnierzy, którzy z poświęceniem realizują szerokie spektrum działań na terenach dotkniętych przez żywioł.

Jednym z najważniejszych narzędzi operacyjnych pozostają śmigłowce wojskowe, które wykorzystywane są do transportu żywności oraz ewakuacji mieszkańców z obszarów trudno dostępnych.

Drony i medycyna dla wsparcia powodzian

Dodatkowo uruchomiono bezzałogowe statki powietrzne, które monitorują sytuację nad terenami objętymi powodzią, dostarczając na bieżąco kluczowych informacji dotyczących rozwoju sytuacji kryzysowej.

W ramach wsparcia medycznego, Wojskowy Szpital Polowy utworzył placówkę medyczną poziomu I w Nysie, gotową do udzielania pomocy osobom, które z powodu powodzi nie mają dostępu do lokalnych placówek służby zdrowia. Równocześnie 1. Wojskowy Szpital Polowy z Bydgoszczy utrzymuje dwunastogodzinną gotowość do wysłania kolejnej polowej placówki medycznej poziomu I do rejonu operacji, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Pomoc żywnościowa jest nie mniej istotna. W Lądku-Zdroju, Stroniu Śląskim i Kłodzku uruchomiono kontenerowe kuchnie polowe, które dostarczają ciepłe posiłki dla mieszkańców dotkniętych powodzią. Kontynuowane jest również wydawanie suchych racji żywnościowych, co pozwala na bieżące wsparcie najbardziej potrzebujących.

Świeża woda dla dotkniętych kataklizmem

Wojsko zabezpieczyło także 48 cystern do dystrybucji wody pitnej, które rozdzielane są we Wrocławiu do wskazanych rejonów. To kluczowe wsparcie dla mieszkańców, którzy w wyniku powodzi stracili dostęp do bieżącej wody.

Główne działania wojska w ciągu ostatnich 24 godzin koncentrowały się na:

Umacnianiu wałów przeciwpowodziowych w wielu miejscowościach, takich jak Krosno Odrzańskie, Szprotawa, Oława, Nysa, Brzeziny, Kędzierzyn-Koźle, czy Jelcz Laskowice. Wysiłki te mają na celu minimalizację dalszych szkód oraz ochronę przed napływem wód powodziowych.

Ewakuacji mieszkańców, m.in. z Lewina Brzeskiego, Grodkowa, Nysy i Prudnika. Siły Zbrojne wspólnie z Państwową Strażą Pożarną pomogły w ewakuacji ponad 242 osób, w tym 7 dzieci, co zwiększa łączną liczbę ewakuowanych od początku operacji do ok. 4 tys. osób.

Żandarmeria Wojskowa, we współpracy z policją, prowadzi działania prewencyjne i zabezpieczające, mające na celu ochronę mienia pozostawionego przez ewakuowanych mieszkańców. 500 żołnierzy codziennie patroluje zagrożone tereny, chroniąc dobytek przed potencjalnymi zagrożeniami.

Zespoły drogowe wojska kontynuują usuwanie zniszczeń powodziowych, co pozwala na stopniowe przywracanie komunikacji drogowej i infrastruktury na zalanych terenach.

Zespoły zadaniowe utworzone na bazie pułków przeciwchemicznych zajmują się dezynfekcją domów oraz sprzętów na obszarach objętych powodzią, co ma kluczowe znaczenie w zapobieganiu rozprzestrzenianiu się chorób i infekcji wśród mieszkańców.

Dowodzą terytorialsi

Dowództwo całości operacji pozostaje w rękach Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej, który koordynuje działania wszystkich zaangażowanych jednostek wojskowych, współpracując ściśle z pozostałymi służbami ratunkowymi. Dzięki zaangażowaniu wojska oraz współpracy z lokalnymi władzami, mieszkańcy dotkniętych powodzią regionów mogą liczyć na natychmiastową i wszechstronną pomoc w tych trudnych chwilach.