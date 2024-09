Drugi tydzień września definitywnie kończy wakacje. Prezydent Andrzej Duda spotka się z prezydentem Republiki Finlandii Alexandrem Stubbem, rząd zajmie się m.in. waloryzacją emerytur i rent, a na Wiejskiej odbędzie się pierwsze powakacyjne posiedzenie Sejmu. Co jeszcze wydarzy się w tym tygodniu?

Polsko-fińskie spotkanie na szczycie

We wtorek, 10 września 2024 r., w Pałacu Prezydenckim odbędzie się polsko-fińskie spotkanie na szczycie. Prezydent Andrzej Duda spotka się z prezydentem Republiki Finlandii Alexandrem Stubbem.

Polityczne zapowiedzi – posiedzenie rządu

Rada Ministrów spotka się tradycyjnie we wtorek.W planie obrad m.in. emerytury i renty, zmiany w podatkach oraz kwestia kół gospodyń wiejskich. Zapowiadane prace nad emeryturami i rentami są związane z projektem nowelizacji dotyczącym wprowadzenia, obok obowiązujących przepisów w zakresie corocznej waloryzacji emerytur i rent, przeprowadzanej od 1 marca – dodatkowej waloryzacji świadczeń w przypadku, gdy wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu danego roku przekroczy 5 proc. "Waloryzacja emerytur i rent odbywa się raz w roku, począwszy od 1 marca. Oznacza to, że w warunkach wysokiej inflacji emeryci i renciści, szczególnie pobierający niskie świadczenia, odczuwają nadmiernie wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w ciągu roku, a ich świadczenia tracą na wartości realnej i często nie wystarczają na zaspokojenie podstawowych potrzeb" – czytamy w uzasadnieniu do projektu noweli.

Pierwsze powakacyjne obrady Sejmu

Na Wiejską powracają posłowie. Pierwsze powakacyjne obrady Sejmu rozpoczną się już w środę. Z informacji podanych na oficjalnej stronie Sejmu RP wynika, że posiedzenie odbędzie się w dniach 11-13 września 2024r. Na posłów czeka sporo pracy. W harmonogramie obrad znalazło się bowiem aż siedem projektów ustaw, m.in. o pomocy de minimis, o podatku dochodowym, o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym oraz o ochotniczych strażach pożarnych. Ponadto nowelizacja Kodeksu wyborczego i Kodeksu pracy. Posłowie wysłuchają również sprawozdań o rencie socjalnej, zeszłorocznej działalności Najwyższej Izby Kontroli (NIK) wraz z wystąpieniem prezesa NIK, a także informacji o działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2023 r.

Polityczne zapowiedzi – komisje śledcze

Komisje śledcze jeszcze odpoczywają od przesłuchań. W rozpoczynającym się właśnie tygodniu nie są planowane posiedzenia żadnej z nich. Przypomnijmy, że Sejm X kadencji powołał do tej pory trzy komisje śledcze: ds. Pegasusa, ds. wyborów kopertowych i ds. legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium RP.