15 sierpnia obchodzimy Święto Wojska Polskiego, jest to również dzień upamiętniający rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920 roku. 30 lipca 1992 r. Sejm zdecydował o przywróceniu obchodów Święta Wojska Polskiego w dniu 15 sierpnia. Od 2022 roku pamięć o uroczystościach gwarantuje ustawa o obronie Ojczyzny. Z tej okazji dziś w całym kraju odbywają się uroczystości patriotyczne.

Święto Wojska Polskiego nazwane wtedy Świętem Żołnierza zostało ustanowione w 1923 roku, na rozkaz ministra spraw wojskowych gen. broni Stanisława Szeptyckiego, jako wyraz upamiętnienia żołnierzy, którzy brali udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Obchody są nawiązaniem do zwycięstwa Wojsk Polskich nad Armią Czerwoną w bitwie pod Warszawą. Wyrażą tradycję obrony niepodległości oraz gotowość Wojska Polskiego do służby ojczyźnie.

Bitwa Warszawska 1920

Bitwa Warszawska odbyła się w dniach 12-25 sierpnia 1920 roku i była kulminacyjnym starciem w wojnie polsko-bolszewickiej. Polskie zwycięstwo w tej walce wpłynęło na losy Europy. Zatrzymanie Armii Czerwonej ograniczyło szerzenie się rewolucji komunistycznej na Zachodzie. Wydarzenia te ochroniły Polskę i Europę przed ekspansją bolszewicką. O ostatecznym sukcesie bitwy zdecydowała skutecznie przeprowadzona operacja wojskowa i strategiczne decyzje dowództwa. Siły polskie wykorzystały bieg rzeki Wisły i błędy Armii Czerwonej. Wojsko Polskie – złożone z żołnierzy zawodowych, ochotników oraz rekrutów – skutecznie przeprowadziło kontratak, co wpłynęło na dalszy przebieg wojny.

Historia obchodów Święta Wojska Polskiego

Święta Żołnierza nie odwołano nigdy żadnym rozkazem, było obchodzone nawet podczas II wojny światowej w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie i w ludowym Wojsku Polskim do 1946 roku. Później ZSRR zakazał celebracji obchodów Święta Wojska Polskiego 15 sierpnia, ponieważ ten dzień przypominał o zwycięstwie Wojska Polskiego nad „bratnią” Armią Czerwoną. Stąd też od 1947 r. do 1950 r. Wojsko Polskie obchodziło swoje święto w dniu 9 maja, w rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie.Od 7 października 1950 r. do 13 sierpnia 1992 r. Dniem Wojska Polskiego był 12 października, czyli rocznica bitwy pod Lenino z udziałem 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. W latach 1990–1992 obchody Święta Wojska Polskiego połączone były z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja. 30 lipca 1992 roku Sejm przywrócił obchody Święta Wojska Polskiego w dniu 15 sierpnia, wtedy po raz pierwszy odbyły się centralne uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Od 11 marca 2022 roku obchody Święta Wojska Polskiego gwarantuje ustawa o obronie Ojczyzny.

Święto Wojska Polskiego okazją do oddania hołdu

Święto Wojska Polskiego i rocznica Bitwy Warszawskiej są okazją do refleksji o tym, że obrona niepodległości to nieprzerwany i wymagający proces, a wszyscy jako społeczeństwo ponosimy odpowiedzialność na przyszłość Polski. 15 sierpnia mamy okazję oddać hołd tym, którzy walczyli o wolność i ponieśli śmierć.

Rola Wojska Polskiego

Warto również pamiętać, że Wojsko Polskie nie realizuje jedynie działań bojowych. Żołnierze biorą udział w misjach pokojowych, operacjach humanitarnych i współpracują w ramach sojuszy międzynarodowych, pomagają utrzymać stabilność w różnych regionach. Dzisiaj Wojsko Polskie, które jest częścią NATO, odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa w Polsce, w Europie i na świecie.