Zarobki netto, czyli kwota, która trafia bezpośrednio do kieszeni pracownika, różnią się w zależności od formy zatrudnienia. Różne umowy regulują inne zasady naliczania składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz podatki, co wpływa na wysokość wynagrodzenia brutto, czyli tzw. "na rękę". Sprawdziliśmy, ile trzeba zarabiać brutto na różnych formach zatrudnienia, aby otrzymać 5000 zł netto.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest najczęściej wybieraną formą zatrudnienia w Polsce. Ważne dla pracownika jest to, że ma on zagwarantowane prawa pracownicze, takie jak płatne urlopy, chorobowe, czy składki emerytalne. Aby uzyskać 5000 zł netto na umowie o pracę, konieczne jest osiągnięcie wynagrodzenia brutto na poziomie 6850 zł. W tym przypadku pracodawca odprowadza za pracownika składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy.

Umowa zlecenie

Umowa zlecenie to popularna forma współpracy, szczególnie wśród studentów i osób pracujących dorywczo. W przypadku tej umowy wysokość składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zależy od różnych czynników, takich jak np. status studenta lub pracownika. Aby otrzymać 5000 zł netto, osoba nie będąca studentem na umowie zlecenie musi zarobić 6922 zł brutto.

Umowa o dzieło

Umowa o dzieło to forma zatrudnienia, w której wynagrodzenie jest wypłacane za wykonanie konkretnego zadania. W odróżnieniu od umowy o pracę i umowy zlecenie, w umowie o dzieło nie ma obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W efekcie, aby uzyskać 5000 zł netto, wystarczy wynagrodzenie brutto w wysokości 5531 zł. Umowa o dzieło jest więc najkorzystniejsza pod względem netto/brutto, ale wiąże się z brakiem ochrony socjalnej.

Umowa B2B

Umowa B2B to forma współpracy popularna wśród freelancerów i osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Osoby na B2B zazwyczaj same odpowiadają za odprowadzanie składek i podatków. Aby uzyskać 5000 zł netto na fakturze, przedsiębiorca z ulgą na start (czyli bez obowiązku opłacania pełnych składek ZUS) musi wystawić fakturę na 6491 zł netto. Warto jednak pamiętać, że ulga na start jest tymczasowa, a po jej zakończeniu składki będą wyższe, co wpłynie na konieczność zwiększenia przychodu by uzyskać pożądane dochody.