Wjazd do lasu pojazdem mechanicznym to wykroczenie, które może skutkować grzywną lub nawet sprawą sądową. Przepisy dotyczące poruszania się pojazdami tego typu po terenach leśnych są jasno określone w polskim prawie.

Zanim wjedziemy do lasu samochodem, lepiej sprawdzić przeznaczenie drogi - nie po wszystkich leśnych duktach można bowiem podróżować pojazdem mechanicznym bez zezwolenia.

Zakaz dotyczy nie tylko samochodów

Zgodnie z art. 161 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz.U. 1971 nr 12 poz. 114), wjazd pojazdem silnikowym, zaprzęgowym lub motorowerem do lasu poza drogami publicznymi oraz drogami leśnymi wyznaczonymi do ruchu jest zabroniony. Naruszenie tego zakazu może skutkować nałożeniem mandatu karnego w wysokości od 20 do 500 zł.

Jednakże, w przypadku poważniejszych naruszeń, takich jak wjazd w rezerwaty przyrody lub inne szczególnie chronione obszary, grzywna może sięgnąć nawet 1000 zł. Ponadto, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. 1991 nr 101 poz. 444), osoby, które nie zastosują się do nakazu opuszczenia lasu przez strażnika leśnego, mogą być również pociągnięte do odpowiedzialności sądowej.

Można nawet stracić "prawko"

Oprócz sankcji finansowych, wjazd do lasu bez zezwolenia może prowadzić do postępowania sądowego, co wiąże się z dodatkowymi kosztami i konsekwencjami prawnymi. Sąd może orzec nie tylko o nałożeniu grzywny do 5000 złotych, ale także o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych na określony czas.

Pamiętajmy, że drogi leśne, które są dopuszczone do przejazdu pojazdów mechanicznych, powinny być odpowiednio oznakowane.