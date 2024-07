Czasami drobne wykroczenie drogowe może prowadzić do znacznych kosztów. Najwyższe mandaty są naliczane za poważniejsze przewinienia, a ich wysokość może sięgnąć kilku tysięcy złotych.

Mandaty karne, nakładane na kierowców mają stanowić nie tylko wsparcie dla budżetu, ale i funkcję odstraszającą. Kwoty po wielu latach wzrosły, zaś maksymalne kary to nawet kilka tysięcy złotych.

Za nieustąpienie pieszemu nawet 3000 złotych mandatu

Wprowadzone w 2022 roku surowe kary dla kierowców miały na celu zwiększenie ochrony pieszych. W przypadku wykroczeń związanych z pieszymi, takich jak nieustąpienie pierwszeństwa na przejściu, mandaty sięgają nawet 1500 zł, a w przypadku recydywy mogą wynieść 3000 zł. Dodatkowo, za takie przewinienia można otrzymać do 15 punktów karnych.

Jaki maksymalny mandat za przekroczenie prędkości

Wysokie mandaty obowiązują także za przekroczenie prędkości. Kierowcy, którzy przekraczają dozwoloną prędkość o 20 km/h, mogą zostać ukarani kwotą 200 zł, podczas gdy przekroczenie o 30 km/h kosztuje 400 zł. Gdy przekroczenie wynosi 31 km/h, mandat wzrasta do 800 zł, a przy recydywie do 1600 zł. Za przekroczenie o ponad 50 km/h, mandat wynosi 1500 zł, a za przekroczenie o więcej niż 71 km/h, kara może sięgnąć 2500 zł, a w przypadku recydywy – aż 5000 zł.

Jakie są inne drogie mandaty drogowe?

Mandaty za niewłaściwe zachowanie na przejazdach kolejowych są równie wysokie. Jazda pod zamykającymi się rogatkami lub ignorowanie czerwonego światła może skutkować mandatem w wysokości 2000 zł, który w przypadku recydywy może być podwojony.

Jednym z najdroższych przewinień jest niewskazanie sprawcy wykroczenia. W takich przypadkach kara może wynieść nawet 8000 zł, co jest wyjątkiem w taryfikatorze, który na ogół przewiduje maksymalne mandaty na poziomie 5000 zł. Wysokość mandatu zależy od kontekstu wykroczenia i może wynosić od 500 zł do 4000 zł w przypadku przestępstw, zagrożenia bezpieczeństwa drogowego, czy też przekroczenia prędkości.

Wreszcie, niektóre przypadki wykroczeń, takie jak kolizje czy jazda po alkoholu, również mogą prowadzić do wysokich kar. Mandaty w takich sytuacjach mogą sięgać 5000 zł, w tym 1000 zł za kolizję plus mandat za przewinienie, które ją spowodowało, oraz 2500 zł za jazdę po alkoholu. Dodatkowo, korzystanie z korytarza życia, gdy jest to zabronione, również wiąże się z wysoką karą finansową. W Polsce naruszenie korytarza życia, który jest szczególnie ważny dla umożliwienia przejazdu służbom ratunkowym, wiąże się z mandatem w wysokości 2500 zł.