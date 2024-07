Na posiedzeniu Rada Ministrów ma przyjąć stanowisko wobec obywatelskiego projektu ws. renty wdowiej. W czwartek Sejm przeprowadzi drugie czytanie projektu. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia wyjaśnił, że KPRM prosiła, by poczekać do czasu przyjęcia rządowego stanowiska. W projekcie ustawy zaproponowano, aby owdowiała osoba mogła zachować swoje świadczenie i powiększyć je o 50 procent renty rodzinnej.

Według porządku obrad, zamieszczonego na stronie KPRM, we wtorek rząd ma przyjąć stanowisko wobec obywatelskiego projektu ws. wprowadzenia renty wdowiej. Projekt stanowiska przygotował resort rodziny.

Projekt ws. renty wdowiej powstał z inicjatywy ponad 20 organizacji, w tym PorozumieniaOgólnopolskiego Związku Zawodowego oraz z udziałem Lewicy. Dotyczy nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Hołownia o pracach nad projektem w sprawie renty wdowiej

Projekt jest w harmonogramie rozpoczynającego się w środę posiedzenia Sejmu. Przed otwarciem posiedzenia Hołownia przekazał, że otrzymał pismo od przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów Macieja Berka, by poczekać z procedowaniem projektu do momentu przyjęcia stanowiska rządu. "Okazało się, że to stanowisko dziś zostanie wypracowane. Wstępnie zaplanowaliśmy na czwartek po południu procedowanie tego projektu" - powiedział Hołownia.

Hołownia o przepisach w sprawie renty wdowiej

Jego zdaniem przepisy ws. renty wdowiej będą bardzo obciążające dla finansów publicznych i będą rodzić bardzo poważne konsekwencje dla systemu emerytalnego i solidarności międzypokoleniowej. "Tak jak Lewica mocno wspiera rentę wdowią, tak my, jako Polska 2050, nie odpuścimy tematu składki zdrowotnej. Jeśli okaże się, że koszty obu rozwiązań są porównywalne, to - jeżeli znajdzie się na rentę wdowią - to musi znaleźć się też na doprowadzenia do sprawiedliwego wymiaru składki zdrowotnej" - powiedział marszałek Sejmu.

Projekt ustawy w sprawie renty wdowiej

W projekcie ustawy ws. renty wdowiej zaproponowano, aby owdowiała osoba mogła zachować swoje świadczenie i powiększyć je o 50 procent renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub pobierać rentę rodzinną po zmarłym małżonku i 50 procent swojego świadczenia. Obecnie w przypadku zbiegu prawa do kilku świadczeń emerytalno-rentowych obowiązuje zasada wypłaty jednego świadczenia. Dlatego po śmierci małżonka osoba owdowiała może zachować swoją emeryturę albo z niej zrezygnować i wybrać rentę rodzinną po zmarłym.

Propozycja zmian w sprawie składki zdrowotnej

Polska 2050 przedstawiła w marcu propozycję zmian ws. składki zdrowotnej. W czwartek ugrupowanie zgłosiło autopoprawkę do swojego projektu - zamiast kwotowego poziomu składki zaproponowało ryczałtowe kwoty 4 proc., 7 proc. i 9,4 proc., liczone od średniego wynagrodzenia, w zależności od dochodu.