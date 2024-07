Pytanie, którego istota dotyczy tego, czy prok. Dariusz Korneluk jest uprawniony do wykonywania obowiązków prokuratora krajowego skierował w ostatnich dniach Sąd Apelacyjny w Warszawie do Sądu Najwyższego. Prezydent Andrzej Duda stoi na stanowisku, iż prokuratorem krajowym jest Dariusz Barski, który "nie został skutecznie usunięty ze stanowiska".

Jak wskazano w uzasadnieniu tego pytania, do którego dotarła PAP, kluczową kwestią jest rozstrzygnięcie, czy obecny prokurator krajowy jest osobą uprawnioną do wyrażenia pisemnej zgody na złożenie przez zastępcę komendanta CBŚP wniosku o zarządzenie kontroli operacyjnej.

Zażalenie CBŚP do SA

Warszawski sąd okręgowy decyzją z 11 czerwca br. nie uwzględnił takiego wniosku zastępcy komendanta CBŚP i odmówił zarządzenia kontroli operacyjnej. Na taką decyzję CBŚP złożyło zażalenie do sądu apelacyjnego. SA zdecydował zaś o skierowaniu pytania, które w tym tygodniu wpłynęło do SN. Zapytał, czy osoba powołania na prokuratora krajowego niezgodnie z zapisem Prawa o prokuraturze "z uwagi na nieuzyskanie opinii Prezydenta RP" może skutecznie wyrazić pisemną zgodę na złożenie wniosku o kontrolę operacyjną przez zastępcę komendanta CBŚP.

SA o Korneluku

Sąd apelacyjny przypomniał w uzasadnieniu tego pytania, że prokurator krajowy jest powoływany przez premiera na wniosek prokuratora generalnego i "ten warunek w przypadku Dariusza Korneluka został spełniony". "W przepisie zawarty jest jednak także drugi warunek - powołanie jest możliwe po uzyskaniu opinii Prezydenta RP" - dodał sąd apelacyjny i zaznaczył, że taka opinia nie została uzyskana.

"Mimo to aktualnie władza wykonawcza - Rada Ministrów, w tym minister sprawiedliwości i władza ustawodawcza - Sejm i Senat, a także część władzy sądowniczej - w tym Sąd Apelacyjny w Warszawie i Sąd Okręgowy w Warszawie przyjmuje, że Dariusz Korneluk został skutecznie powołany na urząd prokuratora krajowego, czyli brak opinii prezydenta nie wpływa na skuteczność powołania" - wskazano w uzasadnieniu.

Dodano w nim, że prok. Korneluk faktycznie sprawuje funkcję prokuratora krajowego, co "jako rzecz oczywista w codziennym funkcjonowaniu sądownictwa i prokuratury nie wymaga dowodzenia". "Już sama powyższa praktyka przemawia za tym, że nie można uznać powołania D. Korneluka za nieistniejące i niewywierające skutków procesowych" - zaznaczono w uzasadnieniu.

Spór o prokuratora krajowego

Pytanie sformułował rozpoznający zażalenie na postanowienie SO sędzia Przemysław Filipkowski, który - jak wynika ze strony prezydenta - do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego w Warszawie powołany został w styczniu 2021 r.

Już w maju br. "Gazeta Wyborcza" cytując rzecznika prasowego PK prok. Przemysława Nowaka informowała, że "Sąd Okręgowy w Warszawie w kilkudziesięciu przypadkach wydał w ciągu kilku dni postanowienia o odmowie zastosowania kontroli operacyjnych". Sprawa ta jest jedną z kolejnych odsłon sporu o obsadę kierownictwa Prokuratury Krajowej.

Zmiany Bodnara na szczytach prokuratury

Zmiany na szczytach prokuratury zapoczątkowano 12 stycznia br. Tego dnia minister sprawiedliwości-prokurator generalny Adam Bodnar w czasie spotkania z ówczesnym prokuratorem krajowym Dariuszem Barskim wręczył mu dokument stwierdzający, że przywrócenie go do służby czynnej 16 lutego 2022 r. przez poprzedniego prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę "zostało dokonane z naruszeniem obowiązujących przepisów i nie wywołało skutków prawnych". Na mocy decyzji premiera pełniącym obowiązki prokuratora krajowego - do czasu wyłonienia następcy Barskiego w konkursie - został wówczas prok. Jacek Bilewicz. Konkurs wygrał w drugiej połowie lutego prok. Korneluk, którego w połowie marca premier powołał na nowego prokuratora krajowego.

Stanowisko Dudy w sprawie prokuratora krajowego

Prezydent Andrzej Duda stoi na stanowisku, iż prokuratorem krajowym jest Dariusz Barski, który "nie został skutecznie usunięty ze stanowiska". Prezydent w połowie stycznia skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek ws. sporu kompetencyjnego pomiędzy Prezydentem RP, a premierem i PG. Andrzej Duda nie zaopiniował kandydatury Korneluka.

Bodnar o stanowisku Dudy

Bodnar wskazywał zaś, że prezydent Duda "przedstawił swoje zdanie" w tej sprawie. "Prezydent przedstawił stanowisko, że nie wyda swojej opinii ze względu na istniejący spór kompetencyjny" - mówił. W ocenie szefa MS spór kompetencyjny nie zachodzi, "bo nikt nie kwestionuje kompetencji prezydenta do wyrażania zgody w kontekście odwoływania zastępców Prokuratora Generalnego". Zdaniem Bodnara prezydent nie mógł wyrazić zgody na odwołanie z funkcji Barskiego, gdyż Barski nie mógł w ogóle "powrócić ze stanu spoczynku do czynnej służby" w roku 2022.

Pytania do SN o prokuratora krajowego

To nie pierwsze pytanie prawne, które trafiło do SN w związku z obsadą funkcji prokuratora krajowego. W marcu cztery pytania nawiązujące do sporu o obsadę kierownictwa PK sformułował Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe.

Pytania gdańskiego sądu odnoszą się do przepisów, na podstawie których w lutym 2022 r. prok. Barski został przywrócony ze stanu spoczynku. Sąd zapytał m.in., czy decyzje Barskiego jako prokuratora krajowego były ważne.

Pytaniami gdańskiego sądu Izba Karna SN ma zająć się 27 września. Na razie nie ma terminu rozstrzygnięcia przez Izbę Karną pytania sformułowanego przez warszawski sąd apelacyjny.

Autor: Marcin Jabłoński