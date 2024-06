Ostatni tydzień czerwca będzie niezwykle dynamiczny. Prezydent Duda w trakcie oficjalnej wizyty w Chińskiej Republice Ludowej. Przedwakacyjne 14. posiedzenie Sejmu. Co jeszcze wydarzy się w nadchodzącym tygodniu?

Polityczne zapowiedzi – prezydent w Chinach

Prezydent zawita do Państwa Środka. Od 22 do 26 czerwca (sobota–środa) prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką złożą oficjalną wizytę w Chińskiej Republice Ludowej. Doradca Prezydenta Wojciech Gerwel podkreślał wagę tej wizyty, szczególnie w aspekcie politycznym: "Czasy są niespokojne i głowa kluczowego europejskiego państwa jedzie do jednego z najważniejszych przywódców światowych, rozmawiać o zmieniającym się kontekście globalnym" – czytamy naoficjalnej stronie Prezydenta RP. Prezydencki serwis przytacza wypowiedź doradcy, który wskazuje również na istotne kwestie gospodarcze tej wizyty.

– Chinom zawsze zależało na tym, żeby rozwijać inicjatywę "pasa i szlaku". To jest inicjatywa gospodarcza wzmacniająca współpracę międzynarodową, natomiast w tych czasach, kiedy zablokował się szlak na Ukrainie i jest jak jest na granicy z Białorusią, to ta geopolityka i gospodarka się łączy – powiedział Wojciech Gerwel.

Rusza 14. posiedzenie Sejmu

W nadchodzącym tygodniu rusza także 14. posiedzenie Sejmu X kadencji.Obrady odbędą się w dniach 26-28 czerwca (środa-piątek). Zgodnie z zamieszczonym na oficjalnej stronie Sejmu RP harmonogramem tego ostatniego czerwcowego posiedzenia posłowie zajmą się m.in. ratyfikacjami umów międzynarodowych. Planowane są także pierwsze czytania aż pięciu projektów ustaw. W tym rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten dotyczy dostosowania polskiego prawa do unijnej dyrektywy, dzięki której konsumenci będą mogli skuteczniej korzystać z pozwów grupowych. Nowe przepisy zakładają, że podmioty upoważnione, np. organizacje pozarządowe, będą mogły wytaczać pozwy grupowe przeciwko przedsiębiorcom, którzy naruszają interesy konsumentów.

Polityczne zapowiedzi – komisje śledcze

Komisje śledcze odpoczywają od przesłuchań. W przyszłym tygodniu zbierze się tylko jedna z nich. W czwartek, 27 czerwca, planowane jest posiedzenie Komisji Śledczej ds. wyborów kopertowych. Zgodnie z informacją zawartą na oficjalnej stronie Sejmu RP powodem obrad będą zmiany w składzie Prezydium Komisji.