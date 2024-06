Nowo wybrani europosłowie odebrali w dziś z rąk przewodniczącego PKW Sylwestra Marciniaka zaświadczenia o wyborze do Parlamentu Europejskiego. Blisko połowa nowych posłów nie wzięła udziału w uroczystości. Szef PKW zwrócił uwagę, że frekwencja wyborcza w Polsce była najwyższa wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej, które razem z nami dołączyły do UE 20 lat temu.

W tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego KO zdobyła 37,06 proc. głosów i 21 mandatów, PiS - 36,16 proc., co dało 20 mandatów, a podium zamyka Konfederacja z wynikiem 12,08 proc. i sześcioma mandatami. Próg wyborczy przekroczyły też: Trzecia Droga - 6,91 proc. i trzy mandaty oraz Lewica - 6,3 proc. i także trzy mandaty. Frekwencja wyniosła 40,65 proc.

W czwartek nowo wybrani europosłowie odebrali zaświadczenia o wyborze od Państwowej Komisji Wyborczej.

Marciniak o służbie w Parlamencie Europejskim

"Zostaliście państwo wybrani na posłów do PE wolą wyborców. Państwa służba w PE będzie zapewne trudnym poszukiwaniem tego, co tożsame dla każdego z narodów wspólnoty europejskiej. Mimo wielu różnic światopoglądowych, politycznych i ekonomicznych, warto pamiętać, ze każdy Europejczyk bez wątpienia marzy o życiu bezpiecznym i dostatnim, w takim miejscu na ziemi, w którym w pełni doświadczy wolności, pełnej akceptacji, piękna ludzkich więzi i wychowa kolejne pokolenia w pokoju" - powiedział szef PKW podczas uroczystości.

Marciniak o pracy w PE na rzecz Rzeczypospolitej Polskiej

"Życzę państwu, aby ta świadomość pragnienia każdego z mieszkańców UE zawsze towarzyszyła w pracy na rzecz Rzeczypospolitej Polskiej w Parlamencie Europejskim" - oświadczył Marciniak i życzył nowym europosłom, by rozpoczynająca się kadencja była najlepsza nie tylko dla nich, lecz także dla Polski i Europy.

Marciniak o frekwencji wyborczej w Polsce

Szef PKW zwrócił uwagę, że frekwencja wyborcza w Polsce była najwyższa wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej, które razem z nami dołączyły do UE 20 lat temu. Jak podkreślił, daje to nowym europosłom mocną legitymację do działań w PE. Marciniak przekazał ponadto, że do środy do Sądu Najwyższego wpłynęło zaledwie 9 protestów wyborczych. "To dobrze świadczy o pracy organów wyborczych" - stwierdził.

Posłowie do Parlamentu Europejskiego nieobecni na uroczystości

Nie wszyscy nowi posłowie do PE byli obecni na uroczystości; swoich zaświadczeń nie odebrało 25 z 53 osób: Bartosz Arłukowicz, Robert Biedroń, Adam Bielan, Joachim Brudziński, Waldemar Buda, Borys Budka, Małgorzata Gosiewska, Andrzej Halicki, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Dariusz Joński, Marcin Kierwiński, Ewa Kopacz, Elżbieta Łukacijewska, Piotr Müller, Jacek Ozdoba, Jacek Protas, Joanna Scheuring-Wielgus, Bartłomiej Sienkiewicz, Beata Szydło, Krzysztof Śmiszek, Dominik Tarczyński, Stanisław Tyszka, Michał Wawrykiewicz i Kosma Złotowski.

Mandaty do Parlamentu Europejskiego z KO

Z list Koalicji Obywatelskiej mandaty uzyskali: Janusz Lewandowski, Magdalena Adamowicz, Krzysztof Brejza, Jacek Protas, Marcin Kierwiński, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Michał Szczerba, Andrzej Halicki, Dariusz Joński, Ewa Kopacz, Michał Wawrykiewicz, Marta Wcisło, Elżbieta Łukacijewska, Bartłomiej Sienkiewicz, Jagna Marczułajtis-Walczak, Borys Budka, Mirosława Nykiel, Łukasz Kohut, Bogdan Zdrojewski, Andrzej Buła oraz Bartosz Arłukowicz.

Mandaty do Parlamentu Europejskiego z PIS

Z ramienia Prawa i Sprawiedliwości w europarlamencie zasiądą: Piotr Müller, Kosma Złotowski, Maciej Wąsik, Małgorzata Gosiewska, Tobiasz Bocheński, Adam Bielan, Jacek Ozdoba, Waldemar Buda, Marlena Maląg, Mariusz Kamiński, Daniel Obajtek, Bogdan Rzońca, Beata Szydło, Arkadiusz Mularczyk, Dominik Tarczyński, Jadwiga Wiśniewska, Patryk Jaki, Anna Zalewska, Michał Dworczyk, Joachim Brudziński.

Mandaty do Parlamentu Europejskiego z Konfederacji

Konfederację w PE reprezentować będą: Ewa Zajączkowska-Hernik, Anna Bryłka, Tomasz Buczek, Grzegorz Braun, Marcin Sypniewski i Stanisław Tyszka.

Mandaty do Parlamentu Europejskiego z Trzeciej Drogi

Z list Trzeciej Drogi (Polska 2050 i PSL) mandaty zdobyli: Michał Kobosko, Krzysztof Hetman i Adam Jarubas.

Mandaty do Parlamentu Europejskiego z Lewicy

Lewicę reprezentować będą: Robert Biedroń, Joanna Scheuring-Wielgus i Krzysztof Śmiszek.