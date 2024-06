RPP po analizie wskaźników inflacji i podjęła decyzje mające na celu utrzymanie stabilności cen. Wysoka inflacja może skłonić RPP do podwyższenia stóp procentowych, aby ograniczyć wzrost cen, podczas gdy niska inflacja lub deflacja mogą prowadzić do obniżek stóp procentowych w celu pobudzenia gospodarki. Na razie jednak stopy pozostaną na tym samym poziomie. Główna stopa NBP, stopa referencyjna, nadal wynosi 5,75 proc.

Stopy procentowe ustalane przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP) mają kluczowe znaczenie dla kosztów kredytów, zarówno dla konsumentów, jak i przedsiębiorstw. Jako organ Narodowego Banku Polskiego, RPP odpowiada za prowadzenie polityki pieniężnej w Polsce, a jej decyzje w zakresie stóp procentowych są jednym z najważniejszych narzędzi regulacji gospodarki.

Zmiany stóp procentowych wpływają bezpośrednio na wysokość rat kredytów hipotecznych. Kiedy RPP obniża stopy procentowe, banki mogą oferować tańsze kredyty hipoteczne, co prowadzi do niższych rat dla kredytobiorców. Z kolei podwyżka stóp procentowych oznacza wyższe koszty obsługi kredytów, co może zwiększać obciążenia finansowe dla kredytobiorców i ograniczać popyt na nowe kredyty. Brak zmian to kredyty na tych samych co dotychczas warunkach.

Podobnie jest w przypadku kredytów konsumpcyjnych. Niższe stopy procentowe sprawiają, że kredyty gotówkowe i karty kredytowe stają się tańsze, co zachęca konsumentów do zaciągania pożyczek. Wyższe stopy procentowe prowadzą natomiast do wzrostu kosztów tych kredytów, co może ograniczać skłonność konsumentów do zaciągania nowych zobowiązań.