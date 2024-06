Dwa projekty nowelizacji rozporządzeń w sprawę podstawy programowej są sprawdzane przez departament prawny MEN. Zostaną podpisane w czerwcu - poinformowała w Radiu Zet wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. W rozporządzeniach w sprawie podstawy programowej opisane jest co uczeń powinien umieć z danego przedmiotu po danym etapie edukacyjnym.

Konsultacje publiczne w sprawie dwóch projektów nowelizacji rozporządzeń ministra edukacji dotyczących podstawy programowej zakończyły się 13 maja. Zgodnie z nimi zakres treści, jakie powinien znać uczeń, ma być zmniejszony.

Lubnauer o pracach nad podstawą programową

"Jesteśmy już w tej chwili na tym etapie, w którym znamy opinie ekspertów dotyczące tego, jaka powinna być ostateczna wersja. Jesteśmy już po wszystkich konsultacjach" - powiedziała Lubnauer. Zaznaczyła, że projekty nowelizacji rozporządzenia w sprawie podstawy programowej to kilkusetstronicowy dokument prawny. "Przechodzi teraz przez departament prawny, żeby nie było błędów, żeby rozporządzenie było w tej wersji ostatecznej bezbłędne. W czerwcu zostanie podpisane" - dodała.

Lubnauer o terminie wejścia w życie podstawy programowej

Dopytywana czy stanie się to do końca czerwca, czy do końca roku szkolnego, który w tym roku przypada 21 czerwca, odpowiedziała: "Myślę, że do końca czerwca". Wiceminister wskazała, że "to akurat nie musi być powiązane z rokiem szkolnym". Zapewniła, że znowelizowane podstawy programowe wejdą w życie od 1 września 2024 r.

W rozporządzeniach w sprawie podstawy programowej, nazywanych potocznie podstawą programową, opisane jest co uczeń powinien umieć z danego przedmiotu po danym etapie edukacyjnym. Programy nauczania i podręczniki muszą być z nią zgodne. Nauczyciel ma obowiązek realizacji z uczniami wszystkich treści zawartych w podstawie.

Konsultacje społeczne w sprawie podstawy programowej

Do zakończonych w maju konsultacji publicznych przekazano dwa projekty. Pierwszy z nich to projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

Drugi z nich to projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły II stopnia.

Uzasadnienie zmiany podstawy programowej

Uzasadniono, że zaproponowane zmiany mają zapewnić nauczycielom i uczniom więcej czasu na spokojniejszą i dogłębniejszą realizację zagadnień określonych w podstawie programowej. Stąd – jak podano – treści nauczania z poszczególnych przedmiotów zostaną ograniczone o około 20 proc. Wyjaśniono, że m.in. usunięto treści nauczania, które są niemożliwe lub bardzo trudne do zrealizowania w praktyce szkolnej, a także ograniczono wymagania związane z wiedzą teoretyczną lub encyklopedyczną na korzyść rozwijania umiejętności.

Znowelizowana "odchudzona" podstawa ma obowiązywać od nowego roku szkolnego 2024/2025. W tym czasie eksperci będą pracować nad zupełnie nową podstawą programową. Ma ona obowiązywać od 2026 r.

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka