Odkąd AI weszło do naszej codzienności, pytanie o to, czy roboty mogą być kreatywne, pada coraz częściej. Czy maszyny mogą dorównać ludzkiej kreatywności? Czy mogą komponować muzykę, pisać powieści, malować obrazy, a nawet wymyślać nowe teorie naukowe? Odpowiedź brzmi TAK, jednak pod pewnymi warunkami.

Roboty potrafią generować nowe i oryginalne pomysły na wiele sposobów. Potrafią to robić np. wykorzystując algorytmy do znajdowania wzorców i zależności w danych, których ludzie mogliby nie dostrzec. Roboty potrafią łączyć ze sobą istniejące idee w nowy i zaskakujący sposób. Poza tym mogą i potrafią eksperymentować na różnych pomysłach, aż nie znajdą najlepszego rozwiązania.

Roboty kompozytorami, pisarzami i malarzami? Nowa era twórczości

Najlepszym przykładem kreatywnych działań robotów są m.in.:

Komponowanie muzyki, np. AI tworzy nowe utwory, łącząc różne gatunki i style.

Pisarstwo, czyli generowanie tekstów i opowiadań, przemówień, a nawet książek.

Malarstwo, czyli tworzenie obrazów i innych dzieł sztuki, przy wykorzystaniu algorytmów i sztucznej inteligencji.

Granice kreatywności maszyn: co potrafią i czego nie potrafią roboty?

Istnieje jednak pewne wspomniane wyżej „ale”, którym moim zdaniem jest granica kreatywności robotów. Chociaż potrafią one generować nowe pomysły, nie zawsze rozumieją znaczenie i kontekst swoich dzieł. Nie potrafią też odczuwać emocji i przelewać ich na sztukę w taki sam sposób, jak robią to ludzie.

Jednocześnie kreatywność robotów jest często ograniczona danymi, na których są stworzone. Jeśli dane są niekompletne lub stronnicze, to i pomysły generowane przez robota będą takie same jak dane na jakich działa.

Czy więc powinniśmy się obawiać, że roboty staną się kiedyś tak samo kreatywne, jak ludzie? Tego dzisiaj nie wiemy. Na pewno jednak będą odgrywać coraz ważniejszą rolę też w procesie twórczym, współpracując z ludźmi i pomagając im w odkrywaniu nowych idei i możliwości.

Ważne jest, moim zdaniem, aby pamiętać, że kreatywność to nie tylko umiejętność generowania nowych pomysłów. Kreatywność to też zdolność do krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów i oceny wartości swoich pomysłów. A to są cechy, w których ludzie nadal przewyższają roboty. ©℗