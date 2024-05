Trudno powiedzieć, czy sztuczna inteligencja (AI) oznacza więcej pozytywów czy negatywów.

Część ludzi boi się, że sztuczna inteligencja stanie się mądrzejsza od człowieka i wystąpi przeciwko nam. Są jednak tacy, którzy uważają, że może pomóc w rozwoju ludzkości. Przyznam, że sama czasem z niej korzystam np. poprzez ChatGPT. Na ile może nam pomóc, a na ile zaszkodzić? Tego na pewno nikt jeszcze nie jest pewien.

Człowiek od lat wyobraża sobie świat, w którym żyje z robotami. Przypomina mi się film „Matrix”, w którym ludzie walczyli z wirusami, a sztuczna inteligencja nie mogła być kontrolowana przez człowieka. Albo film „Ja robot”, w którym jest mnóstwo i robotów i ludzi a nagle okazuje się, że jeden z robotów prawdopodobnie zabił naukowca.

Na pewno wiele osób obawia się skutków rozwoju sztucznej inteligencji. Może AI nie zaatakuje nas bezpośrednio tak jak w filmach science-fiction czy też nie wywoła wojny robotów z ludźmi, ale z pewnością może stać się bronią w walce pomiędzy ludźmi. Bronią, do której będzie miał dostęp prawie każdy.

A więc roboty i sztuczna inteligencja mogą być i pomocne, i groźne. Na przykład w wojsku drony mogą rozpoznawać teren z góry. Różne pojazdy i samoloty bezzałogowe mogą docierać do niedostępnych i niebezpiecznych miejsc. Jednak do jakich celów będą wykorzystywane zależy jedynie od nas. Niektórzy mogą próbować bronić ludności a inni mogą ją atakować.

Niebezpieczeństwo może też przyjść z innej strony: sztuczna inteligencja może hakować systemy bankowe i pozbawić nas wszystkich pieniędzy.

Sztuczna inteligencja może też zakłócić działania nawigacji czy systemów GPS, co mogłoby doprowadzić do katastrof samolotów, statków i milionów wypadków samochodowych. Zapanowałby totalny chaos. Podobna sytuacja dobrze pokazana jest w filmie „Zostaw świat za sobą”, w którym przestało działać wiele urządzeń, samoloty spadały na plażę, a elektryczne samosterujące samochody wpadały na siebie bez żadnej kontroli.

Gdyby sztuczna inteligencja włamała się do redakcji newsowych telewizji, stacji radiowych i serwisów internetowych to mogłaby podać jakieś nieprawdziwe informacje np. o nowej śmiertelnej bakterii albo o atakach z kosmosu. Na świecie mogłaby zapanować ogólnoświatowa panika i byłoby to bardzo trudne do opanowania.

Na szczęście większość ekstremalnych sytuacji tkwi w naszej wyobraźni albo w wyobraźni twórców filmowych.

Dobrze, że roboty i sztuczna inteligencja mogą być dla nas bronią w tym dobrym znaczeniu. AI może być bardzo pomocna w medycynie i walce z chorobami. Może też pomóc nam w walce z ocieplaniem klimatu. Może też analizować ogromne ilości danych i wykorzystywać je w taki sposób, aby rozwiązywać różne problemy.

To, czy będzie bronią, która będzie chronić ludzi czy może bronią, która będzie zabijać – w dużym stopniu zależy od człowieka. Oczywiście dopóki człowiek ma jeszcze ciągle nad nią kontrolę. ©℗

Rysunki wykonali:

Adrianna Wojtkowiak, 6 lat

Ula Piątek, 7 lat

Szymon Myśliwski, 13 lat

Hania Tabor, 12 lat

Lena Wyrzykowska, 8 lat