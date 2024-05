Myślę, że robot tak trochę może być moim przyjacielem. Przyjaciel gra z tobą w piłkę, może ci pomagać czasami. To właśnie może robić ze mną robot. Może pomóc kiedy rodzice nie będą mieli czasu. Człowiek jednak lepiej mówi – nie jak robot, bo człowiek ma uczucia.

Człowiek czasem się złości a robot może się zawiesić, zbuntować czy wybuchnąć. Jak na przykład będzie się paliło to robot ci nie pomoże tak jak człowiek, bo nie ma takiej funkcji. Człowiek po prostu wie co robić a robot nie. Czy robot siądzie z tobą, pocieszy cię kiedy jest ci źle? Nie! Najwyżej może przynieść misiaka albo zabawkę. Może też wyszukać w internecie śmieszne informacje i je wyświetlać. Jakbym miał mecz to robot nie wyrażałaby swoich uczuć do mnie, do dziecka. Stałby i patrzył tylko. Przyjaciel mógłby kibicować, wyrażałby uczucia – cieszyłby się, jak gram. Jak ktoś do mnie przychodzi, na przykład kolega, to czasem nie wiemy co robić. Robot mógłby wtedy podpowiedzieć. On się nie wstydzi tak jak człowiek. Choć w zasadzie jak pierwszy raz spotkaliśmy się z Aleksem, moim kolegą, to jakoś wiedzieliśmy co chcemy robić.

Dlatego myślę, że robot czasami może być twoim przyjacielem. Ja miałem kiedyś małego robota z klocków. Ale za bardzo mi nie pomagał. Szkoda, że nie był większy i nie mógł pomagać w pracy domowej, tylko mogłem się nim bawić. Ale on ze mną się nie bawił. ©℗