Garnki mogłyby same mieszać swoją zawartość, a piekarniki mogłyby sprawdzać temperaturę jedzenia i idealnie je ostudzać.

Na początek musimy zastanowić się co jest częścią naszej codziennej rutyny. To co każdy z nas robi codziennie zapewne bardzo się różni ale na pewno są rzeczy, które wszyscy robimy codziennie tak samo.

Teraz należy się zastanowić, czy to wszystko kiedyś będzie wykonywać za nas AI? W teorii nie możemy do końca tego stwierdzić ponieważ nie wiemy jak w przyszłości rozwinie się technologia. Za to możemy pomyśleć nad przypuszczalnym scenariuszem. Aby dokładnie zobrazować sobie to jak być może będzie wyglądało kiedyś życie ludzi, to pozwoliłam sobie na wypisanie kilku losowych czynności, które wykonujemy każdego dnia. Każdą z nich przeanalizuję i podam przykład jak sztuczna inteligencja mogła by nam pomóc w wykonaniu jej.

Pierwszą czynnością będzie gotowanie. Już dzisiaj istnieje wiele innowacyjnych rozwiązań, które mogą pomóc nam w gotowaniu. Thermomixy, kuchenki indukcyjne, są nawet lodówki, które tworzą listy zakupów a potem zamawiają je za pomocą specjalnych aplikacji ale czy dało by się ułatwić to jeszcze bardziej? Myślę, że tak. Garnki mogły by same mieszać swoją zawartość a piekarniki mogły by sprawdzać temperaturę jedzenia i idealnie je ostudzać. To tylko kwestia tego czy jesteśmy rozwinięci na takim poziomie, że ktoś podejmie się tego wyzwania.

Drugą czynnością jest prowadzenie. Pomimo tego, że jako dzieci sami jeszcze nie możemy prowadzić pojazdów to często nimi podróżujemy. W tym przypadku podobnie jak z gotowaniem, na rynku możemy znaleźć dużo nowoczesnych aut z opcją autopilota. Osobiście uważam, że jest to niesamowita funkcja ale jednak wymaga dopracowania, dlatego że często słyszymy o wypadkach przy, których ktoś włączył autopilota i zasnął a nie do końca rozwinięta technologia popełniła błąd i np. pojazd spowodował wypadek.

Moim zdaniem najrozsądniejszym pierwszym krokiem w rozwoju AI w tej dziedzinie było by właśnie dopracowanie automatycznego sterowania.

W przyszłości pewnie pojawią się też inne środki transportu a przemieszczanie się stanie łatwiejsze ale póki co skupmy się lepiej na aktualnych problemach. Trzecia czynność, którą wybrałam jest spanie a dokładnie to wszystko co kręci się wokół spania. Szykowanie się do snu pobudka i sam sen. Teraz ten temat jest poruszany bardzo często. Ludzie dopiero teraz zdają sobie sprawę z wagi snu.

Uważam, że w tym zakresie można by było zrobić naprawdę wiele. Zasłony otwierające się idealnie tak żebyś mógł podziwiać zachód słońca, program automatycznie zapisujący twoje sny albo pościel zmieniająca zapach w zależności od samopoczucia. Wystarczy tylko czekać aż ludzie zrozumieją, że akurat ten temat to priorytet. Jest dużo wspaniałych pomysłów na wykorzystanie sztucznej inteligencji.

Myślę, że naprawdę może nam bardzo pomóc nie tylko zaoszczędzić czas ale też po prostu żyć wygodniej. Miejmy nadzieję, że już niedługo nawet najbardziej szalone pomysły będzie można zrealizować. ©℗

Rysunki wykonali: Ala Głodek, 4 lata

Szymon Kalinowski, 11 lat

Frania Zielska, 10 lat

Oliwia Bolczak, 5 lat

Nela Lisowska, 13 lat

Michał Sokołowski, 10 lat

Maria Berko-Haas, 10 lat

Nina Kolasa, 6 lat

Ula Piątek, 7 lat

Jaś Balun, 9 lat

Antonina Rakowiecka, 7 lat

Hania Sokołowska, 12 lat

Mikołaj Kałużny, 6 lat

Lena Wyrzykowska, 8 lat

Zuzia Zych, 11 lat

Zosia Kasprowicz, 6 lat

Logo RMF FM wykonały: Milena Galus (4 lata) i Maja Witowska (7 lat)

PARTNER MEDIALNY