Sprawy bezpieczeństwa muszą być też priorytetem samorządów, ustawa o ochronie ludności bardzo mocno będzie uwzględniała ich rolę - podkreślił szef MSWiA Tomasz Siemoniak. Zapowiedział, że prace na projektem ustawy rozpoczną się "już za moment". Projekt ustawy opiera się na propozycji złożonej przez Koalicję Obywatelską w 2023 r. i ma zawierać kompleksowe rozwiązanie na wypadek różnych kryzysów.

W Sejmie trwa konferencja "Święto Samorządu Terytorialnego" pod patronatem wicemarszałek Sejmu Moniki Wielichowskiej. Wśród zaproszonych gości są samorządowcy, parlamentarzyści, marszałek Senatu, a także ministrowie m.in. szef MSWiA.

Siemoniak podkreślił, że "kwestia ustawy o ochronie ludności bardzo mocno będzie uwzględniała rolę samorządu". Ocenił, że poprzednie rządy PiS miały "mentalność antysamorządową" i samorząd miał spełniać jedynie funkcję pomocniczą. "My poruszamy się w innej filozofii, chcemy bardzo oprzeć się na samorządzie" - podkreślił Siemoniak.

Siemoniak o priorytetach samorządu

"Na pewno jest tak, że sprawy bezpieczeństwa muszą być też priorytetem samorządu, nie ma co do tego wątpliwości, że to nie sam rząd, nie jakieś struktury rządowe, nie wojsko, ale samorządy też muszą być za te kwestie odpowiedzialne" - powiedział szef MSWiA.

Siemoniak o pracach na ustawą

Zapowiedział, że "za moment rozpoczną się prace w rządzie i potem w parlamencie nad ustawą o ochronie ludności". Jak mówił, jest to wielki projekt zmierzenia się z wyzwaniami, przed którymi stoi Polska w 2024 r. "Więc deklaruję tutaj pełną otwartość na dyskusję" - zapewnił minister.Dodał, że obecny rząd też bardzo chce, żeby "wróciła na należne miejsce" komisja wspólna rządu i samorządu terytorialnego.

Ustawa o ochronie ludności

Projekt ustawy o ochronie ludności opiera się na propozycji złożonej przez Koalicję Obywatelską w 2023 r. i ma zawierać kompleksowe rozwiązanie na wypadek różnych kryzysów. W zespole pracującym nad przygotowaniem ustawy, obok przedstawicieli MSWiA, znaleźli się także przedstawiciele MON.

W projekcie jest mowa o siedmiu obszarach: systemie ostrzegania i alarmowania; ewakuacji i przyjęciu ludności; schronach i okryciach dla ludności; wzmacnianiu społecznej odporności; budowaniu zasobów i struktur ochrony ludności i obrony cywilnej; funkcjonowaniu ochrony ludności w czasie wojny, a także o finansowaniu.

Przepisy dotyczące informowania, ostrzegania i alarmowania mają doprowadzić do integracji istniejących systemów i do utworzenia systemu bezpiecznej łączności państwowej. Rozwijane mają być także nowoczesne systemy ostrzegania i alarmowania.

Zadania wójta, burmistrza i prezydenta miasta

Do zadań wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, jako organu ochrony ludności na obszarze gminy, ma należeć m.in. współfinansowanie utrzymania, modernizacji i budowy gminnych obiektów przeznaczonych do ochrony ludności, w tym budowli ochronnych. Samorządy mają też m.in. planować i organizować szkolenia i ćwiczenia z reagowania na zagrożenia.