Jesteśmy w trakcie konsultacji, myślę że decyzja w tej sprawie zostanie podjęta do środy - powiedział wicepremier, szef resortu cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, pytany o wskazanie kandydatów do prac w komisji ds. wpływów rosyjskich i białoruskich z ramienia jego resortu.

Proces konsultacji kandydatów na członków komisji ds. wpływów rosyjskich i białoruskich

Gawkowski, który był w sobotę gościem RMF FM, poinformował, że obecnie trwają konsultacje ws. kandydatów na członków komisji ds. badania wpływów rosyjskich i białoruskich.

"Chcemy specjalistów i też ludzi, którzy mają pewne doświadczenia związane i z polityką, ale przede wszystkim administracją, żeby (ten) ktoś wyobrażał sobie, jak funkcjonuje administracja, mając świadomość, że ktoś mógł mieć na coś wpływ. Jestem przed taką decyzją" - powiedział szef MC.

Dodał, że stawia "na świat naukowy" bo uważa, że komisja powinna być miejscem dla doświadczonych ludzi. Dopytywany o to, czy będą to ludzie byłych służb powiedział, że nie wie jak będzie to w przypadku innych ministrów, którzy mają możliwość delegowania kandydatów na członków, ale on w tym kierunku nie będzie podążał.

Zakres działania i oczekiwania od komisji ds. badania wpływów rosyjskich

Zapytany z kolei o to, kto powinien bać się komisji odparł, że "wszyscy, którzy mają coś na rękach". "Z tego co już wiemy to służby i w czasach rządów PiS, i wcześniej, i teraz zbierały te materiały. To nie jest tak, że ich nie ma. Przez lata zebrano bardzo dużą dokumentację dotyczącą kierunków działań operacyjnych Federacji Rosyjskiej na terenie RP. Są kierunki, są wskazywane osoby, ale te śledztwa się nie toczyły, ktoś o nich zapomniał. To wszystko gdzieś umykało. (...) Według mnie trzeba to wszystko zebrać, analitycznie objąć pewnym algorytmem (...) i pokazać. Na podstawie tego prokurator powinien podjąć decyzja, co dalej z tymi osobami zrobić" - mówił.

Nadchodzące rekomendacje dla składu komisji i obszary zainteresowań

W piątek szef MSWiA, koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak powiedział w rozmowie z TVN24, że we wtorek ministrowie zamierzają przekazać premierowi rekomendacje ws. składu komisji ds. badania wpływów rosyjskich.

Jak mówił, jednym z głównych obszarów pracy komisji będą działania b. ministra obrony Antoniego Macierewicza. "Trzeba też zbadać, dlaczego Mariusz Błaszczak (b. szef MON - PAP) ujawnił tajne plany obrony Polski, w czyim to było tak naprawdę interesie. Ponadto import rosyjskiego węgla - rodziny polityków PiS, które na tym zarabiały, dlaczego pozwalano od 2015 r. na to, że ten import był absolutnie rekordowy, kto - to jest sprawa związana - zablokował rozwój odnawialnych źródeł energii, bo skoro zablokowano OZE potrzebny był rosyjski węgiel. To trzeba wyjaśnić, kto za tym stał i kto na tym zarabiał" - podkreślił Siemoniak.

Struktura i procedury działania komisji ds. wpływów rosyjskich

Komisja ds. badania wpływów rosyjskich i białoruskich na bezpieczeństwo wewnętrzne i interesy RP w latach 2004–2024, zgodnie z wydanym zarządzeniem premiera, jest organem pomocniczym szefa rządu. W jej skład wejdą: przewodniczący – osoba wyznaczona przez szefa MS - oraz członkowie: po jednej lub po dwie osoby wyznaczone przez: premiera, szefa MSWiA oraz ministra-koordynatora służb specjalnych, po jednej osobie wyznaczonej przez: szefa MON, szefa MKiDN, szefa MF, szefa MSZ, szefa MAP, szefa MC, a także sekretarz – pracownik Ministerstwa Sprawiedliwości, wyznaczony przez przewodniczącego.

Na czele komisji ds. badania wpływów rosyjskich stanie szef SKW gen. Jarosław Stróżyk. Zgodnie z zarządzeniem, przewodniczący przedstawia premierowi roczne sprawozdanie z prac komisji – w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie, a także częściowe sprawozdania z prac komisji – nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, chyba że przewodniczący postanowi inaczej. Pierwsze częściowe sprawozdanie ma być przedstawione w terminie 2 miesięcy od dnia pierwszego posiedzenia komisji.

Zarządzenie zakłada, że w przypadku stwierdzenia podejrzenia naruszenia prawa komisja zawiadamia odpowiedni organ.(PAP)

autor: Marcin Chomiuk

