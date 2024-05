Ruszyła wspólna kampania społeczna 17 Rozgłośni Regionalnych Polskiego Radia. W specjalnych komunikatach we wszystkich województwach mieszkańcy mogą usłyszeć, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie przekazuje rozgłośniom należnego im abonamentu. Likwidator spółki Daniel Gorgosz wystosował do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przedsądowe wezwanie do zapłaty wpływów z opłat abonamentowych.

"Chcemy, żeby słuchacze zrozumieli o co chodzi z depozytami sądowymi i blokowaniem środków przez Pana Świrskiego. To on jest antybohaterem tej opowieści, bo pod przykrywką ochrony mediów publicznych, tak naprawdę je niszczy - nie przekazując abonamentu" - podkreśliła redaktor naczelna i likwidatorka Radia Katowice Ewelina Kosałka-Passia, cytowana na stronie rozgłośni.

Komunikaty specjalne

Komunikaty specjalne, jednakowe we wszystkich rozgłośniach są emitowane po serwisach o godz. 8, 9 oraz 15 i 16. "Z komunikatów słuchacze dowiadują się dokładnie na co jest przekazywany abonament - na misyjny program" - czytamy na stronie Radia Katowice.

"Będziemy je emitować do skutku, czyli do dnia, w którym ostatnia rozgłośnia regionalna dostanie blokowane przez Pana Świrskiego pieniądze" - dodaje redaktor naczelny i likwidator Polskiego Radia Pomorza i Kujaw Cezary Wojtczak.

Rozgłośnie Polskiego Radia bez pieniędzy z KRRiT

17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia od początku roku nie otrzymuje pieniędzy z abonamentu radiowo-telewizyjnego. "Kwota, którą blokuje obecnie Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji to już ponad 80 milinów złotych" – poinformowały regionalne rozgłośnie publiczne.

Jak informuje Press.pl, na antenach regionalnych rozgłośni publicznych emitowane są dwie wersje komunikatów. Pierwszy zaczyna się od zdania: "4 sekundy ciszy potrafią zabić najlepszy program radiowy! zabija także… brak pieniędzy", po czym są cztery sekundy ciszy i następnie pada informacja: "Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od początku roku nie przekazuje rozgłośniom regionalnym należnego abonamentu. To Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje misyjny program! Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji szkodzi rozgłośniom i słuchaczom! Bez tych pieniędzy nie będzie nas… dla Was!".

Uchwała Sejmu

19 grudnia 2023 r. Sejm podjął uchwałę "w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej", wzywającą Skarb Państwa do działań naprawczych. Dzień później resort kultury informował, że minister Bartłomiej Sienkiewicz, jako organ wykonujący uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa, działając na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, odwołał 19 grudnia dotychczasowych prezesów zarządów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej i rady nadzorcze. Minister powołał nowe rady nadzorcze tych spółek, które powołały nowe zarządy.

Weto Dudy

23 grudnia 2023 r. prezydent Andrzej Duda poinformował, że zawetował przygotowaną przez nowy rząd ustawę okołobudżetową, która przewidywała m.in. środki dla mediów publicznych na następny rok. Jak uzasadnił prezydent, jego decyzja wiązała się z "rażącym łamaniem konstytucji i zasad demokratycznego państwa prawa" w mediach publicznych.

Po prezydenckim wecie, szef MKiDN Bartłomiej Sienkiewicz 27 grudnia 2023 r. zdecydował o postawieniu TVP, Polskiego Radia i PAP w stan likwidacji. Analogiczną decyzję minister kultury podjął 29 grudnia w stosunku do 17 spółek regionalnych rozgłośni Polskiego Radia.

KRRiT zdecydowała abonamencie

7 lutego br. KRRiT zdecydowała w uchwale o tym, że środki z abonamentu RTV mają trafiać do depozytu sądowego. Uznała, że wypłata wpływów z abonamentu dla mediów publicznych nastąpi po prawomocnym orzeczeniu sądu rejestrowego ws. postawienia tych spółek w stan likwidacji. Według przewodniczącego KRRiT Macieja Świrskiego, powodem zwłoki jest niejasna sytuacja prawna Polskiego Radia.

Wezwanie do zapłaty abonamentu

9 kwietnia likwidator spółki Daniel Gorgosz wystosował do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty wpływów z opłat abonamentowych w wysokości 141 780 000 złotych wraz z odsetkami.

Z kolei 12 kwietnia Polskie Radio informowało, że do przewodniczącego KRRiT trafiło ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłat. Chodzi o blisko 73 mln zł wraz z odsetkami, które nie zostały wypłacone Polskiemu Radiu. Likwidator-redaktor naczelny Polskiego Radia Paweł Majcher informował niedawno, że Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów wszczęła śledztwo ws. niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień przez przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego.

9 maja ówczesny szef resortu kultury Bartłomiej Sienkiewicz poinformował, że do Sejmu trafił wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu przewodniczącego KRRiT Macieja Świrskiego. Podczas konferencji prasowej wyjaśnił, że uzasadnienie tego wniosku liczy 50 stron.