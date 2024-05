Rosja jednostronnie zainicjowała proces zmiany granic morskich na Bałtyku, które ustalono w 1985 roku. Jest oficjalne zdanie zainteresowanych krajów.

Rosja chce zmiany granic

Ministerstwo Obrony Rosji argumentuje, że obecne granice nie odzwierciedlają aktualnej sytuacji geograficznej i przedstawia plan jednostronnej zmiany tych granic oraz przekazania nowych map do ONZ. Zmiany dotyczą rozszerzenia wód terytorialnych wokół wschodniej części Zatoki Fińskiej oraz miast Bałtyjsk i Zielenogradsk w obwodzie królewieckim, a także redefinicji granic przy wyspach na granicy z Finlandią oraz Litwą.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji ma zamiar przekazać zmienione mapy do ONZ, a zmiany mają wejść Moskali - według w życie w styczniu 2025 roku. Brak zgody ze strony Polski, Finlandii i Litwy może jednak prowadzić do zaostrzenia napięć regionalnych.

Odpowiedź Finlandii i Litwy

Litwa wezwała Rosję do przestrzegania międzynarodowych norm i zasad prawa, a także do honorowania umów gwarantujących nienaruszalność granic. W związku z tym, litewskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało do siebie rosyjskiego przedstawiciela, aby uzyskać od niego szczegółowe wyjaśnienia w tej sprawie.

"Takie działania Federacji Rosyjskiej są postrzegane jako celowa, ukierunkowana, eskalacyjna prowokacja mająca na celu zastraszenie sąsiednich państw i ich społeczeństw. To kolejny dowód na to, że agresywna i rewizjonistyczna polityka Rosji zagraża bezpieczeństwu sąsiednich krajów i całej Europy." – czytamy oświadczeniu litewskiego rządu.

Również Finlandia odrzuciła rosyjskie roszczenia. Prezydent tego kraju, Alexander Stubb, w rozmowie z Fińską Agencją Prasową STT, wyraził opinię na temat odpowiedzi na działania hybrydowe, mówiąc: „Przesadna reakcja jest najgorszym błędem przy odpowiedzi na działania hybrydowe.” Podkreślił również, że Finlandia zawsze podchodzi do takich sytuacji spokojnie i opiera swoje działania na faktach, dodając, że „nie ma zamiarów” kontaktować się ze stroną rosyjską.

Na razie brak oficjalnego stanowiska Polski wobec rosyjskich planów zmiany granic.