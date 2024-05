Kluby Polska 2050-TD, PSL-TD i Lewica pozytywnie zaopiniowały projekt ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka "Aktywny rodzic". O niezwłoczne przejście do trzeciego czytania bez skierowania projektu ponownie do komisji zawnioskowała Katarzyna Ueberhan (Lewica).

Debata nad ustawą 'Aktywny rodzic' mającą wspierać rodziców zawodowo i w wychowaniu

W Sejmie trwa debata nad rządowym projektem ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka "Aktywny rodzic". Projekt przewiduje wprowadzenie do systemu prawnego trzech świadczeń wspierających rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowywaniu i rozwoju małego dziecka: "aktywni rodzice w pracy", "aktywnie w żłobku" i "aktywnie w domu". Na to samo dziecko za dany miesiąc będzie przysługiwało tylko jedno z tych świadczeń.

Poparcie projektu ustawy i wniosek o coroczne raporty z jego realizacji

"To jest bardzo dobry kierunek, który popieramy" - oświadczyła Barbara Oliwiecka (Polska 2050-Trzecia Droga). Zwróciła uwagę, że 94 proc. niepracujących matek planuje wrócić do pracy po urodzeniu dziecka, ale system tego im do tej pory nie ułatwiał. Zaznaczyła, że "wspieranie pracujących rodziców opłaca się państwu, pracodawcom i społeczeństwu".

Przypomniała, że Polska 2050-TD złożyła poprawkę do ustawy, która nakłada obowiązek na Radę Ministrów składania corocznego raportu Sejmowi i Senatowi z realizacji tego programu. Zapowiedziała, że jej klub będzie je regularnie i uważnie monitorować.

PSL popiera ustawę w nadziei na zwiększenie dzietności i walkę z niżem demograficznym

Za dalszym procedowaniem i przyjęciem ustawy w imieniu klubu PSL-Trzecia Droga opowiedziała się Agnieszka Kłopotek. Wyraziła nadzieję, że "program zwiększy dzietność w Polsce i jednocześnie będzie odpowiedzią na dramatyczny niż demograficzny".

Lewica pozytywnie o ustawie mającej upowszechnić opiekę nad dziećmi

Katarzyna Ueberhan (Lewica) podkreśliła, że rządowy projekt ustawy wychodzi na przeciw potrzebom i oczekiwaniom oraz wspiera aktywnych zawodowo rodziców. "Program +Aktywny rodzic+ to szansa dla dzieci, ich rodziców, ale też i dziadków" - wskazała. Zaznaczyła, projekt ten jest szansą na upowszechnienie instytucjonalnej opieki nad dziećmi i łatwiejszego dostępu do niej. Jak oceniła, dziś opieka żłobkowa jest bardziej powszechna w większych miejscowościach, a w prawie połowie gmin nie ma jej wcale.

"Chciałbym zawnioskować o niezwłoczne przejście do trzeciego czytania bez skierowania projektu ponownie do komisji" - dodała polityczka. (PAP)

Autor: Magdalena Gronek, Aleksandra Kiełczykowska

