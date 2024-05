Ministra zdrowia Izabela Leszczyna wyraziła nadzieję, że program finansowania in vitro już zostanie i bez względu na to, kto będzie rządził, nie ośmieli się zabrać ludziom skutecznej metody leczenia niepłodności. Ministra zdrowia przypomniała, że roczny budżet programu wynosi 500 mln złotych. "Pamiętajmy, że w sumie to zagwarantowane 2,5 mld złotych, bo mamy program na 5 lat" - dodała.