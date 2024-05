Szefowa MZ Izabela Leszczyna zapewniła, że nie będzie żadnych kar dla farmaceutów, którzy nie wydadzą tzw. tabletki dzień po. Jeżeli państwo uznacie, że danej kobiecie, mówię tu szczególnie o młodych dziewczynach, nie powinniście wydać tej tabletki, to po prostu tego nie zrobicie - powiedziała. Pigułki "dzień po" będą sprzedawane na receptę farmaceutyczną dopiero, gdy apteki przejdą formalności związane z włączeniem do programu. Pilotaż potrwa do 30 czerwca 2026 r.