Turnusy w sanatorium trwają zazwyczaj trzy tygodnie. To sporo czasu, dlatego dobrze wcześniej przemyśleć, co warto spakować, aby umilić sobie pobyt. Przygotowaliśmy zestawienie niezbędnych rzeczy oraz takich, które mogą nam się przydać, jeśli często z nich na co dzień korzystamy. W artykule prezentujemy listę pomocną w spakowaniu walizki do sanatorium.

Dokumenty

dowód osobisty lub paszport

skierowanie z NFZ na turnus sanatoryjny (zawiera numer skierowania)

pełna dokumentacja medyczna, czyli posegregowane dokumenty dotyczące stanu zdrowia i chorób, wyniki badań, np. morfologia, EKG, USG, CRP – wszystko, co jest istotne w głównej chorobie, na której leczenie dostaliśmy skierowanie, a także dodatkowe wyniki badań. Również informacje o przyjmowanych lekach, notatki z wizyt lekarskich czy wypisy ze szpitala

legitymacja emeryta-rencisty ZUS lub inny dokument potwierdzający prawo do ubezpieczenia zdrowotnego (jeśli korzystamy z e-legitymacji, wystarczy telefon)

orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli takie posiadamy)

prawo jazdy lub bilety na transport do uzdrowiska

Sprzęt

telefon

ładowarka do telefonu

słuchawki do telefonu

okulary (do czytania i codzienne, jeśli korzystamy)

Leki

Sanatorium nie zapewnia leków, które przyjmuje na stałe, dlatego trzeba je zabrać ze sobą. Poza tym warto mieć własną niewielką apteczkę, a w niej leki przeciwbólowe, plastry na otarcia, np. Octenisept do odkażania ran, lek na biegunkę, lek na zgagę.

Poza tym warto zabrać również płyn lub żel do dezynfekcji rąk (przydatny zwłaszcza podczas podróży) oraz parę jednorazowych maseczek.

Jeśli wybieramy się do sanatorium latem, warto pamiętać o kremie z wysokim filtrem oraz sprayu na komary.

Gotówka lub karta płatnicza

Jakie opłaty w sanatorium nas czekają? NFZ pokrywa część kosztów za pobyt, pozostałą kwotę muszą opłacić kuracjusze. Opłaty dotyczą zakwaterowania i wyżywienia i są zależne od standardu pokoju i okresu rozliczeniowego. Poniżej w tabeli znajdują się stawki dzienne. Turnus to zazwyczaj 21 dni, więc stawkę dzienną należy pomnożyć przez 21.

Pozostałe wydatki to opłata uzdrowiskowa (max. 6,21 zł za dzień), parking, jeśli przyjeżdżamy własnym samochodem, a także środki na opcjonalne rozrywki, np. TV w pokoju, wyjścia do kawiarni, restauracji, kina, drobne zakupy, a także dodatkowe zabiegi, niezwiązane z naszą chorobą podstawową.

Ubrania

komfortowy sportowy strój (dużo czasu w sanatorium spędza się na zabiegach), np. legginsy, t-shirty, spodnie dresowe, wygodne bluzki z długim rękawem, sweter lub bluza

wygodna, szybkoschnąca lekka kurtka na spacery oraz turystyczny płaszcz przeciwdeszczowy

strój kąpielowy (panie), kąpielówki (panowie) – najlepiej po dwie pary, ponieważ stroje kąpielowe czy kąpielówki są często potrzebne także podczas różnych zabiegów; klapki na basen, czepek, szybkoschnący ręcznik, szlafrok

okrycie głowy (np. cienka czapka czy opaska na uszy)

ubrania, w których lubimy chodzić na co dzień

wygodne buty np. adidasy oraz sandały latem (pamiętajmy, aby wcześniej przetestować buty, najlepiej abyśmy mieli pewność, że są wygodne – nie bierzmy do sanatorium nowych butów)

jeśli jedziemy w góry, mogą przydać się buty trekkingowe

ciepła kurta czy bluza na chłodne wieczory

prosta sukienka dla pań czy koszula i spodnie wyjściowe dla panów (na dancing czy wieczorne wyjście)

piżama

Inne