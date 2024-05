Projekt nowelizacji przesuwającej wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) na 1 lutego 2026 r. został w czwartek skierowany po drugim czytaniu do głosowania. Obecnie obowiązujące przepisy zakładają, że KSeF ma obowiązywać od 1 lipca tego roku.

Debata parlamentarna nad przesunięciem wdrożenia KSeF

Projekt ustawy przesuwającej wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) na 1 lutego 2026 r. został w czwartek skierowany po drugim czytaniu do głosowania. Podczas posiedzenia plenarnego posłowie nie wnieśli poprawek.

Podczas wystąpień przedstawicieli klubów parlamentarnych Janusz Kowalski z PiS zadeklarował, że klub Prawa i Sprawiedliwości zagłosuje przeciw nowelizacji. Zarzucił rządowi, że zmarnował pół roku na przygotowanie systemu do wdrożenia, a niewprowadzenie KSeF w pierwotnym terminie narazi budżet na straty w wysokości 2,7 mld zł. Kowalski nazwał projekt ustawy "majówkowym prezentem Donalda Tuska dla mafii vatowskich".

Janusz Cichoń z Koalicji Obywatelskiej zapowiedział, że klub KO zagłosuje za przyjęciem ustawy. Dodał, że przesunięcie terminu wprowadzenia KSeF jest konieczne i zostało spowodowane 8-letnimi zaniedbaniami poprzedniego rządu. "Ta ustawa jest o tym, że nie daliście rady uszczelnić systemu podatkowego. Osiem lat opowiadaliście o rejestrze faktur (...), po czym okazało się, że go nie ma, a to, co wygenerowaliście, jest funta kłaków warte" - powiedział.

Polityczne poparcie i sprzeciwy w głosowaniu nad KSeF

Głosowanie za przyjęciem nowelizacji zapowiedzieli również przedstawiciele Polski 2050, PSL oraz Lewicy.

Wstrzymanie się od głosu posłów Konfederacji zadeklarował natomiast reprezentujący jej klub Przemysław Wipler. Jego zdaniem korzystanie z KSeF powinno być dobrowolne. "Jak coś jest dobre, wygodne i ułatwia życie, to przedsiębiorcy sami to biorą. Jak KSeF będzie funkcjonalny i efektywny, to będą z tego korzystać" - stwierdził.

Uzasadnienia i wyzwania techniczne opóźnienia KSeF

W środę podczas pierwszego czytania wiceminister finansów Jarosław Neneman, przedstawiając uzasadnienie, powiedział, że obowiązkowy KSeF nie ma szans wejść w życie 1 lipca br., a ewentualne jego wprowadzenie spowodowałoby, że nie można byłoby wystawiać ani odebrać faktur VAT. Dodał, że audyt wykazał liczne wady projektowanego KSeF, przede wszystkim nieskalowalność, a co za tym idzie, nie ma technicznej możliwości, by został wdrożony 1 lipca br.

"Nie wprowadzamy tego nie dlatego, żeśmy zmienili zdanie, tylko dlatego, że system się nie nadaje do wprowadzenia. Wyniki audytu jednoznacznie pokazały że system jest nie gotowy, system by się zawalił, zaraz po wprowadzeniu. To byłoby chyba gorzej, niż powtórka z Polskiego Ładu, bo nie można byłoby wystawić i odebrać faktury" - wskazał Neneman.

Reakcja rządu na opóźnienie wdrażania KSeF i wyjaśnienie skutków

Pod koniec kwietnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt noweli ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, przewidujący przesunięcie terminu wdrożenia KSeF na 1 lutego 2026 r. Zgodnie z nim, termin wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) ma być przesunięty z 1 lipca 2024 roku, co według rządu, jest związane z nieprzygotowaniem systemu oraz samych przedsiębiorców do stosowania KSeF.

W komunikacie KPRM zwrócono uwagę, że zmiana przepisów to odpowiedź na sygnały płynące od przedsiębiorców. Brak decyzji o zmianie terminu doprowadziłby do paraliżu gospodarczego oraz sytuacji, w której podatnicy zostaliby zmuszeni do e-fakturowania i korzystania z systemu wykazującego błędy, a także nieprzygotowanego do obsługi dużej liczby faktur.(PAP)

gkc/ pad/