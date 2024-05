Sklep Polskiej Grupy Górniczej (PGG), będącej największym przedsiębiorstwem górniczym w Europie, oferuje aktualnie swoim klientom przedłużenie ważności kodów rabatowych w ramach promocji "Aktywny Klient 2023". Promocja na węgiel w sklepie PGG umożliwia zakup każdej tony tego surowca o 250 zł taniej. Kto i do kiedy może z niej skorzystać?

Sklep PGG: Wydłużenie okresu ważności kodów rabatowych na węgiel

Sklep PGG ogłosił na swojej stronie internetowej wydłużenie o kolejny miesiąc okresu ważności kodów rabatowych na węgiel. Kody te przyznane zostały klientom w ramach promocji "Aktywny Klient 2023". Tym samym kody, które ważne są do 30 kwietnia, ulegają automatycznemu przedłużeniu o kolejny miesiąc, czyli do końca maja. Jest to więc oferta dla tych osób, które w kwietniu nie zdążyły wykorzystać swoich kuponów.

Wspomniane kody rabatowe wykorzystać można w sklepie internetowym PGG. Dzięki nim możliwy jest zakup każdej tony węgla o250 zł taniej.

Na czym polega promocja "Aktywny Klient 2023"?

Kod rabatowy w ramach promocji "Aktywny Klient 2023" otrzymała każda osoba, która złożyła zamówienie w sklepie internetowym PGGmiędzy 1 września 2022 roku a 31 sierpnia 2023 roku. Dodatkowo musiała odebrać zamówiony towar, czyli nie mogła odstąpić od zamówienia oraz wyraziła zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych. Jeden klient mógł otrzymać jeden kod rabatowy bez względu na liczbę dokonanych przez niego zamówień we wspomnianym wyżej okresie.

Poza przedłużeniem ważności kuponów początkowo ważnych do końca kwietnia Sklep PGG poinformował też swoich klientów o dostępności rabatów przyznanych na maj i czerwiec. Istotny jest fakt, że można z nich skorzystać już teraz.

Jak bowiem wynika z regulaminu wspomnianej akcji promocyjnej dostępnego na stronie organizatora: "Promocja obowiązuje do dnia 30 czerwca 2024 roku […] przy czym termin możliwości skorzystania z Kuponu Rabatowego przez konkretnego Konsumenta zależy od terminu ważności wskazanego w przesłanym mu Kuponie".

Jak wykorzystać kod rabatowy na węgiel w sklepie PGG?

Każdy klient znajdzie wspomniany kod rabatowy na swoim profilu w sklepie internetowym PGG. W przypadku, kiedy chce z niego skorzystać, musi zalogować się na swoje konto i skopiować kod. Następnie w trakcie zakupu węgla skopiowany kod rabatowy wkleić musi do odpowiedniego pola. Dzięki temu cena węgla zostanie automatycznie obniżona o 250 zł za każdą tonę.

W celu zapoznania się ze szczegółami promocji sklep PGG zachęca swoich klientów do zaznajomienia się z Regulaminem Promocji "Aktywny Klient 2023" oraz informacjami na koncie klienta na stronie internetowej sklepu.

Czym jest Polska Grupa Górnicza SA?

Polska Grupa Górnicza SA (PGG SA) ma swoją siedzibę w Katowicach. Jest polską handlową spółką kapitałową i jednocześnie największym przedsiębiorstwem górniczym w Europie oraz największym producentem węgla kamiennego w Unii Europejskiej. Utworzona została w 2015 roku. PGG SA obejmuje obecnie 8 oddziałów kopalnianych, w tym m.in. KWK Ruda, KWK Piast-Ziemowit, KWK Wujek, KWK Bolesław Śmiały. Ponadto w skład PGG SA wchodzi 5 zakładów, w tym m.in. Zakład Remontowo-Produkcyjny, Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych, Zakład Produkcji Ekopaliwa.