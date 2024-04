Rząd przyjął we wtorek projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Zakłada on m.in. powiązanie wypłat 800 plus i świadczenia dobry start z obowiązkiem szkolnym i przedłuża ochronę tymczasową dla Ukraińców uciekających przed wojną do 30 września 2025 roku.

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy ws. pomocy obywatelom Ukrainy

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował we wtorek, że rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Nowelizacja ustawy wiąże świadczenia 800 plus i 'Dobry start' z obowiązkiem szkolnym

Projekt zawiera m.in. powiązanie wypłat świadczenia 800 plus i świadczenia "Dobry start" z obowiązkiem szkolnym. Zgodnie z propozycją, świadczenia to otrzymają osoby zamieszkujące z dzieckiem na terytorium RP w przypadku, gdy dziecko realizuje odpowiednio obowiązek przygotowania przedszkolnego albo obowiązek nauki, chyba że dziecko jest w wieku, w jakim obowiązki te go nie dotyczą lub zostały mu odroczone.

"W ustawie wprowadzamy zmiany obecnie funkcjonujących przepisach, szczególnie w obszarze szkolnictwa. (...) Wiele osób zgłaszało, że są pobierane świadczenia i od razu jest wyjazd na Ukrainę. Uszczelniamy system, robimy go bardziej przejrzystym. Będziemy wspierać obywateli Ukrainy, którzy musieli uciekać przed wojną i schronili się w Polsce, ale oczekujemy też jasnych i wyraźnych reguł. To wszystko jest w ustawie, którą dzisiaj przyjęliśmy na rządzie" - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Przedłużenie tymczasowej ochrony dla obywateli Ukrainy w Polsce

Projektowana nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy przedłuża ochronę tymczasową dla Ukraińców uciekających przed wojną. Ochrona ta została wprowadzona decyzją wykonawczą Rady (UE) z 4 marca 2022 r. stwierdzającą istnienie masowego napływu wysiedleńców. Projekt zakłada, że pobyt obywateli Ukrainy, którym nadano numer PESEL UKR, będzie legalny do 30 września 2025 roku.

Ustawa, z wyjątkiem niektórych przepisów, miałaby wejść w życie z dniem 1 lipca 2024 r. (PAP)

Autorka: Anita Karwowska

