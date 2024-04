Polski myśliwiec F-35 ma już oficjalną nazwę: Husarz - poinformował Sztab Generalny Wojska Polskiego w mediach społecznościowych. Nazwa została wyłoniona w wyniku konkursu. Polskie Siły Powietrzne w najbliższych latach otrzymają 32 takie maszyny; pierwsi piloci mają rozpocząć szkolenie w tym roku.

"Drodzy Fascynaci Lotnictwa, z ogromną radością ogłaszamy, że nasz polski myśliwiec F-35 ma już oficjalną nazwę: Husarz. Dziękujemy wszystkim za udział w głosowaniu i zaangażowanie w wybór nazwy samolotu!" - napisano w mediach społecznościowych Sztabu Generalnego.

Jak poinformował Sztab "nazwa Husarz zyskała największą liczbę zwolenników w publicznym otwartym głosowaniu na profilach społecznościowych Sztabu Generalnego Wojska Polskiego: X i FB".

Sztab Generalny Wojska Polskiego 12 kwietnia ogłosił konkurs na nazwę dla polskich myśliwców F-35, nagrodą dla zwycięzcy jest zaproszenie na prezentację pierwszego polskiego F-35.

O konkursie poinformowano na profilu Sztabu Generalnego na portalu X (Twitterze) oraz na Facebooku. Nazwa dla nowych myśliwców została wybrana spośród zaproponowanych przez internautów w komentarzach umieszczonych pod wpisami Sztabu na obu portalach.

Autor zwycięskiej propozycji zostanie zaproszony na prezentację pierwszego polskiego F-35. W komentarzach pod wpisem już w piątek pojawił się szereg propozycji - w tym np. "Harpia" (tak nazywał się program, w ramach którego polskie wojsko zamówiło F-35), "Orzeł", "Raróg" czy "Pustułka", a także inne "zwierzęce" nazwy.

Zwyczaj nazywania poszczególnych typów uzbrojenia w Wojsku Polskim ma długą tradycję - swoją "zwierzęcą" nazwę otrzymały np. myśliwce F-16, które trafiły do Polski w latach 2006-2008. W polskich Siłach Powietrznych znane są one jako "Jastrzębie". Historycznie "zwierzęce" nazwy miały np. słynne bombowce PZL.33 Karaś i PZL.37 Łoś, które były wykorzystywane przez Wojsko Polskie w latach trzydziestych.

F-35 to kluczowy samolot NATO

F-35 to produkowane przez amerykański koncern Lockheed Martin wielozadaniowe samoloty V generacji, które obecnie wykorzystywane są i zamawiane przez szereg państw NATO, a także np. Izrael, Koreę Południową, Szwajcarię czy Singapur; produkowane są od 2006 r., powoli stając się kluczowym samolotem bojowym Sojuszu Północnoatlantyckiego - w Europie trafiają są m.in. do Wielkiej Brytanii, Niemiec, Finlandii, Norwegii, Holandii, Belgii, Włoch, Danii czy Czech, a w kolejnych latach także do Polski.

Łącznie polskie Siły Powietrzne mają otrzymać 32 maszyny, które razem z myśliwcami F-16 będą stanowić trzon polskiego lotnictwa bojowego. Zamówione wraz z systemem wsparcia i szkolenia zostały w 2020 r. za ok 4,6 mld dol.; cena jednego samolotu wynosiła wtedy ok. 87 mln dol. Dostawy mają potrwać od bieżącego do 2030 r. Produkcja pierwszych czterech samolotów ruszyła w ubiegłym roku, w połowie bieżącego mają być one gotowe. Polscy piloci rozpoczną wtedy szkolenie w USA, a same samoloty trafią do Polski - według planu - na początku 2026 r.

F-35 jako nowoczesne myśliwce piątej generacji znacząco poszerzą zdolności polskiego lotnictwa. Są one m.in. zbudowane w technologii stealth, utrudniającej ich wykrycie przez radary przeciwnika; wyposażone są także w szereg sensorów, zbierających dane z otoczenia i przekazujących je pilotowi oraz innym jednostkom na morzu czy na ziemi, np. z systemami przeciwlotniczymi Patriot.

Mogą także przenosić szeroką gamę uzbrojenia, w tym pociski dalekiego zasięgu AGM-158 JASSM, umożliwiające atakowanie celów przeciwnika na dystansie kilkuset kilometrów. Zgodę na zakup 821 tego typu pocisków Polska otrzymała od USA w marcu.(PAP)

oloz/ mhr/