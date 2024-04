Zdaniem wiceszefa MFiPR Jan Szyszko bilans finansowy członkostwa Polski w UE jest niepodważalnie pozytywny. Zaznaczył, że największą korzyścią członkostwa Polski nie są finanse, a poczucie bezpieczeństwa i wzrost jakości życia Polaków. "Moim zdaniem warto opowiedzieć o naszym członkostwie w Unii Europejskiej z perspektywy ludzkich historii, a nie tylko z perspektywy pieniędzy - dodał." Polskaweszła do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej został poproszony o podsumowanie kosztów i zysków polskiego członkostwa w Unii Europejskiej. Polityk stwierdził, że bilans ten jest niezaprzeczalnie korzystny dla Polski.

Bilans finansowy

"Bilans finansowy członkostwa Polski w Unii Europejskiej jest niepodważalnie pozytywny. Wystarczy rozejrzeć się w miastach i miasteczkach, aby zobaczyć wybudowane drogi lub nowe tabory tramwajowe i autobusowe sfinansowane z funduszy europejskich. Wystarczy spojrzeć na historie wielu polskich firm, które osiągnęły sukces w Europe dzięki dostępowi do unijnego rynku" - powiedział Szyszko.

Stabilność kraju i gospodarki

Wiceszef resortu funduszy podkreślił jednocześnie, że obecność Polski w europejskiej wspólnocie przekłada się nie tylko na finansowe wsparcie inwestycji w naszym kraju, ale - co zdaniem wiceministra jest dziś korzyścią jeszcze większą - na bezpieczeństwo i stabilność kraju oraz polskiej gospodarki w ramach unijnego rynku.

"Wydaje mi się, że największa korzyść z polskiego członkostwa nie jest już mierzona w finansach, ale w poczuciu naszego bezpieczeństwa i tym, że obecność we wspólnocie – zwłaszcza w czasach tak niebezpiecznych, jakie mamy teraz - jest gwarantem bezpieczeństwa i stabilności dla nas wszystkich. Dzięki temu, że jesteśmy w Unii Europejskiej współtworzymy zasady i prawa drugiej największej gospodarki na świecie. Możemy łatwiej przyciągać inwestorów zagranicznych, jesteśmy zamożniejszym i bezpieczniejszym społeczeństwem" - dodał wiceminister.

Polski sukces w Unii Europejskiej

Zaznaczył przy tym, że obecnie prawdziwym wyznacznikiem polskiego sukcesu w UE nie są konkretne kwoty, jakie wpłynęły z europejskich funduszy, ani wartość oddanych inwestycji, ale polepszająca się sytuacja zwykłych mieszkańców Polski.

"Moim zdaniem warto opowiedzieć o naszym członkostwie w Unii Europejskiej z perspektywy ludzkich historii, a nie tylko z perspektywy pieniędzy. Aby nie mówić już, że sukcesem naszego członkostwa jest wybudowany most, a to, że osoba mieszkająca po jednej stronie rzeki - dzięki funduszom europejskim - jest w stanie dojechać do szkoły, pracy lub urzędu po drugiej stronie. Sukces Polski w Unii Europejskiej jest mierzony właśnie wzrostem jakości życia Polaków" - podsumował wiceszef MFiPR.

Polska w Unii Europejskiej

Polska weszła do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. (wraz z Cyprem, Czechami, Estonią, Litwą, Łotwą, Maltą, Słowacją, Słowenią i Węgrami). Od momentu wstąpienia do UE do 31 grudnia 2023 r. Polska otrzymała z unijnego budżetu 245,5 mld euro - wynika z danych zawartych w pozycji "20 lat Polski w Unii Europejskiej". 65 proc. funduszy zostało przeznaczone na realizację projektów w ramach polityki spójności - głównie na poprawę infrastruktury transportowej, energetycznej i społecznej - a nieco ponad 30 proc. funduszy przekazano Polsce w ramach wspólnej polityki rolnej - dodano. W tym samym czasie Polska wpłaciła do budżetu UE 93,7 mld euro w ramach składki członkowskiej.