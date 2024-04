Władze PiS zebrały się, by dyskutować i zatwierdzić listy kandydatów ugrupowania na wybory do Parlamentu Europejskiego. Niewykluczone, że jeszcze dziś Jarosław Kaczyński przedstawi liderów list. Według nieoficjalnych informacji, na listach znaleźć ma się część dotychczasowych europosłów PiS: Beata Szydło, Joachim Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Anna Fotyga, Adam Bielan z Partii Republikańskiej czy Patryk Jaki i Beata Kempa z Suwerennej Polski.

Spotkanie Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości, w skład którego wchodzi ok. 40 najważniejszych polityków ugrupowania, rozpoczęło się po godz. 13 w siedzibie partii w Warszawie.

Zatwierdzenie list kandydatów PiS do PE

Głównym tematem spotkania ma być zatwierdzenie list kandydatów PiS na eurowybory. Na czwartek planowana jest konferencja prasowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Zdaniem niektórych członków Komitetu Politycznego, być może szef PiS wówczas przedstawi "jedynki" list.

Według nieoficjalnych informacji, na listach znaleźć ma się część dotychczasowych europosłówPiS: Beata Szydło, Joachim Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Anna Fotyga, Adam Bielan z Partii Republikańskiej czy Patryk Jaki i Beata Kempa z Suwerennej Polski.

Kamiński i Wąsik kandydatami na europosłów?

Mają pojawić się też nowe nazwiska, m.in. byłych szefów MSWiA - Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Miejsce ma też dostać były prezes Orlenu Daniel Obajtek, czy też były szef TVP Jacek Kurski.

Kogo zabraknie na listach PiS?

Z informacji wynika, że na listach Prawa i Sprawiedliwości zabraknie natomiast części obecnych europosłów, m.in. Beaty Mazurek, Elżbiety Kruk, Grzegorza Tobiszowskiego czy Andżeliki Możdżanowskiej. Startować też nie będzie Ryszard Legutko oraz Tomasz Poręba.

Termin rejestracji list wyborczych upływa w przyszły czwartek, 2 maja.

Bochenek o wygranej PiS w wyborach samorządowych

Władze PiS podczas czwartkowego spotkania mają też - zgodnie z zapowiedzią rzecznika partii Rafała Bochenka - zająć się kwestiami samorządowymi. "W związku z tym, że PiS wygrało wybory w całej Polsce, w wielu województwach będziemy rządzić, to również na tym Komitecie Politycznym nastąpi rekomendacja osób na najważniejsze funkcje w województwach" - oświadczył.

Apel Kaczyńskiego

W środę po południu w siedzibie ugrupowania zebrał się na wyjazdowym posiedzeniu klub PiS. Według relacji parlamentarzystów Kaczyński apelował do polityków o mobilizację przed czerwcowymi wyborami do PE, a także przed planowanym na 10 maja marszem, który ma się odbyć w stolicy.

"Wszystkie ręce na pokład. Był mocny apel prezesa o mobilizację. Przed nami kolejne wybory i trzeba te wybory wygrać; trzeba podtrzymać dobrą passę" - mówił dziennikarzom po wyjściu ze spotkania senator Marek Pęk.

Bochenek o zaangażowaniu kandydatów do PE

Z kolei Bochenek przyznał w środę, że wybory do PE są bardzo ważne i choć nigdy nie były one dla PiS łatwe, to "kiedy zmobilizowaliśmy się, ciężko pracowaliśmy, jednak ten wynik był mocno satysfakcjonujący". "Dowodem tego są wybory sprzed pięciu lat, które PiS wygrało" - powiedział Bochenek, dodając, że i w tegorocznych wyborach taka szansa jest.

"Ale wymagana jest praca i maksymalne zaangażowanie wszystkich kandydatów, którzy będą startowali z list PiS w tych wyborach; również wsparcie struktur i oczywiście zaangażowanie i wsparcie ze strony przede wszystkim naszych wyborców" - dodał rzecznik PiS.

Tegoroczne wybory do PE odbędą się w różnych państwach UE 6-9 czerwca. Polacy 9 czerwca będą wybierać 53 posłów do Parlamentu Europejskiego.