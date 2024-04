Bardzo cenię głos RPO prof. Marcina Wiącka, jednak nie zgadzam się z jego opinią ws. reformy TK. Te projekty ustaw to esencja najlepszych pomysłów, jakie wyszły od ekspertów, specjalistów i społeczeństwa obywatelskiego - powiedział wiceszef MS Krzysztof Śmiszek. Zaznaczył też, że "poza wieloma problemami w kraju", obecny kształt TK doprowadził do problemów w relacjach z Unią Europejską. Przypomniał również o Komisji Europejskiej, która wszczęła przeciwko Polsce postępowanie naruszeniowe.

Sejm rozpoczął prace nad projektami ustaw dotyczących Trybunału Konstytucyjnego i przeprowadził pierwsze czytania dwóch projektów, które wpłynęły do izby na początku marca br. i pod którymi podpisali się posłowie koalicji rządowej. Jeden to projekt nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, drugi zawiera przepisy wprowadzające do tej ustawy.

Rzecznik Praw Obywatelskich o wątpliwościach konstytucyjnych

Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Marcin Wiącek przedstawił marszałkowi Sejmu Szymonowi Hołowni opinie do poselskich projektów dotyczących TK. Podkreślił niewątpliwą potrzebę reformy tego organu, jednocześnie zauważając, że proponowane rozwiązania "budzą wątpliwości konstytucyjne, zastrzeżenia natury legislacyjnej, a także doprowadzą do powstania niebezpiecznych precedensów, które mogą w przyszłości być instrumentalnie wykorzystywane przez parlamenty kolejnych kadencji".

Śmiszek o opinii Rzecznika Praw Obywatelskich

Śmiszek odnosząc się do tej opinii powiedział, że bardzo ceni głos prof. Wiącka, jednak nie zgadza się z zawartymi w opinii poglądami RPO. "Te projekty ustaw są taką esencją najlepszych pomysłów, jakie wyszły od ekspertów, specjalistów i społeczeństwa obywatelskiego broniącego demokracji przez ostatnie 8 lat" - powiedział.

Wiceszef MS pytany był o zarzut RPO odnośnie drugiego projektu ustawy, który w jego ocenie "zawiera rozwiązania mogące naruszać standardy konstytucyjne". Jak wskazał RPO, chodzi przede wszystkim o kwestię unieważnienia części wyroków TK i przyjęcie założenia, że Julia Przyłębska "od pewnego czasu" nie zajmuje stanowiska prezesa TK.

"Wierzę głęboko w to, że już w obecnym kształcie te ustawy nie naruszają Konstytucji. One po prostu doprowadzają do stanu zgodnego z ustawą zasadniczą jeden z najważniejszych ustrojowych organów, jakim jest Trybunał Konstytucyjny" - powiedział.

Śmiszek o obecnym kształcie Trybunału Konstytucyjnego

Śmiszek zaznaczył, że "poza wieloma problemami w kraju", obecny kształt TK doprowadził do problemów w relacjach z Unią Europejską. Przypomniał, że z jego powodu Komisja Europejska wszczęła przeciwko Polsce postępowanie naruszeniowe "z uwagi na źle obsadzony Trybunał Konstytucyjny oraz na podejmowane przez niego działania niezgodne z traktatami".

Projekty nowych przepisów o TK

Projekty nowych przepisów o TK, razem z przyjętą już uchwałą Sejmu i propozycją zmiany konstytucji, stanowią pakiet kompleksowej reformy TK. Podczas środowej debaty PiS i Konfederacja chciały odrzucenia obu projektów w pierwszym czytaniu. Sejm rozstrzygnie te wnioski najprawdopodobniej w piątek przed południem.