W ciągu dwóch dni zapisów do pilotażowego programu "Edukacja z wojskiem" samorządy zgłosiły już 800 szkół – poinformowała w piątek ministra edukacji narodowej Barbara Nowacka.

Program dla uczniów "Edukacja z wojskiem" Barbara Nowacka i wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosili w środę. Zakłada, że od 6 maja do 20 czerwca uczniowie z 3,5 tys. zgłoszonych do pilotażu szkół podstawowych i ponadpodstawowych przejdą trzygodzinne szkolenia prowadzone przez żołnierzy. Podczas zajęć mają zapoznać się m. in. z zasadami alarmowania, sposobami szukania i wzywania pomocy, podstawami ewakuacji i schronienia i z podstawami udzielania pomocy.

Program edukacja z wojskiem

Zapisy do pilotażu rozpoczęły się w środę. "Już wczoraj do programu zgłoszono ok. 800 szkół" – poinformowała w piątek w TVP Info Barbara Nowacka. To samorządy decydują, które szkoły z ich terenu wezmą udział w szkoleniach.

"Po pierwszym dniu widzieliśmy ogromne zainteresowanie" – podkreśliła szefowa MEN. Zapowiedziała, że po zakończeniu szkoleń przeprowadzona będzie ocena pilotażu i jeśli wypadnie pozytywnie, to program kontynuowany będzie w kolejnych latach.

"Trzeba podchodzić poważnie do obrony cywilnej. Chodzi o to, by umieć pomóc sobie i innym" – powiedziała Nowacka.

Zapisy do programu odbywają się przez stronę internetową MEN. Formularze zgłoszeniowe można przesyłać do 24 kwietnia br. (PAP)

Autorka: Anita Karwowska

