Do przewodniczącego KRRiT Macieja Świrskiego trafiło w piątek ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty - poinformowało Polskie Radio w przesłanym PAP komunikacie. Chodzi o blisko 73 miliony złotych wraz z odsetkami, które nie zostały wypłacone Polskiemu Radiu.

Przypomniano, że pierwsza transza – czyli ponad 9 milionów złotych – powinna być przekazana publicznemu nadawcy 11 stycznia. "Według Macieja Świrskiego powodem zwłoki jest niejasna sytuacja prawna Polskiego Radia i brak wpisu likwidatora spółki Pawła Majchera do KRS. 10 kwietnia br. Paweł Majcher został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego. Mimo to Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie wypłaciła środków abonamentowych. Co więcej, według informacji płynących z KRRiT, Rada zaskarży decyzję o dokonanym wpisie" - napisano.

Poinformowano także, że w przesłanym w piątek do KRRiT ostatecznym przedsądowym wezwaniu do zapłaty Polskie Radio wskazuje na to, że zgodnie z ustawą o opłatach abonamentowych Rada nie ma podstaw prawnych do wstrzymywania wypłaty środków z abonamentu. "Pieniądze te powinny być przeznaczone na realizację misji publicznej. Według władz Polskiego Radia działania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji są bezpodstawne, stanowią naruszenie prawa oraz godzą w możliwość jej dalszej realizacji" - napisano.

Śledztwo w sprawie wstrzymywania przez Macieja Świrskiego wypłat środków abonamentowych, które powinny trafić do Polskiego Radia, prowadzi już warszawska prokuratura.

Daniel Gorgosz, likwidator TVP SA, w likwidacji wystosował we wtorek do Macieja Świrskiego ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty wpływów z opłat abonamentowych w wysokości 141 780 000 zł wraz z odsetkami.

KRRiT w komunikacie przesłanym PAP we wtorek wskazała, że wpisy do KRS likwidacji TVP czy Polskiego Radia są nadal nieprawomocne i przysługuje od nich odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie. "Tym samym, z uwagi na nieprawomocność, zastosowanie ma paragraf 2 uchwały KRRiT nr 40/2024, który przewiduje wypłatę wpływów z opłat abonamentowych na rzecz danej spółki do depozytu sądowego" - napisano.

Pieniądze dla TVP i PR - podkreślono - "będą wypłacone w dniu 15 kwietnia do depozytu sądowego". "Środki przekazane dotychczas na rachunki depozytowe Ministra Finansów (12 lutego oraz 15 marca) nadal tam się znajdują. Jeżeli spółka chce je podjąć, powinna skierować wniosek do sądu o ich wypłatę" - dodano.

Podczas czwartkowej konferencji prasowej minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz powiedział, że rozważa zwrócenie się z wnioskiem do parlamentu o Trybunał Stanu dla przewodniczącego KRRiT Macieja Świrskiego. Jego zdaniem nieprzekazanie przez szefa Rady pieniędzy z abonamentu mediom publicznym ma wszelkie znamiona poważnego naruszenia prawa.(PAP)

Autorka: Anna Kruszyńska

akr/ miś/