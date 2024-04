Nadzorujący prace polskich służb specjalnych minister Tomasz Siemoniak będzie miał jeszcze więcej do powiedzenia w sprawie ich pracy. Po nieco ponad 3 miesiącach od objęcia przez niego stanowiska, Donald Tusk zamierza zwiększyć jego kompetencje. Co nowego będzie mógł minister Siemoniak?

Obejmując stanowisko Ministra Koordynatora Służb Specjalnych Tomasz Siemoniak od razu zapowiedział w służbach audyt i sprawdzenie, jak działały za poprzedniej ekipy rządzącej. Już pod koniec marca minister alarmował, że nie jest dobrze.

- Wyłania się obraz służb, które popełniały mnóstwo nieprawidłowości i błędów – alarmował minister Siemoniak.

Siemoniak dostanie nowe uprawnienia

Teraz okazuje się, że jednym z efektów przeglądu działalności służb specjalnych będzie upoważnienie ministra Siemoniaka do podejmowania kolejnych decyzji, dotyczących głównie współpracy polskich służb specjalnych z organizacjami międzynarodowymi.

Jak informuje Kancelaria Premiera, konieczne będzie nadanie ministrowi Siemoniakowi uprawnień do „wyrażania zgody na współpracę Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego z właściwymi organami i służbami innych państw oraz z organizacjami międzynarodowymi”.

Na tym jednak nie koniec. W przypadku, gdyby wojskowe służby specjalne chciały nawiązać współpracę z jakąś organizacją międzynarodową, to właśnie minister Siemoniak będzie uprawniony do tego, by zasięgać opinii Ministra Obrony Narodowej.

Zmiana ustawy i nowe zadania Siemoniaka

Proponowane zmiany to między innymi efekt nowej ustawy z września 2023 r., która to dopiero zezwoliła szefom Agencji Wywiadu oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na podejmowanie współpracy nie tylko ze służbami innych państw, ale też z organizacjami międzynarodowymi. Wcześniej możliwość taką miało tylko Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Nadzorujący polskie służby specjalne minister Tomasz Siemoniak to już weteran ogólnopolskiej polityki. W latach 2011-2015 sprawował urząd ministra obrony narodowej, a w grudniu 2023 r. mianowany został na stanowisko Ministra Koordynatora Służb Specjalnych.